Région TTA: Signature d’une convention de partenariat pour la création des filières scolaires intégrées “sport-étude”

Une convention de partenariat a été signée, mardi à Tétouan, entre l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la direction régionale du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, département de la Jeunesse et des sports, pour la mise en place des cursus et filières scolaires intégrés “sport-étude” dans la région.

Signé par le directeur de l’AREF, Mohamed Aouaj, et le directeur régional de la Jeunesse et des sports, Abdeouahed Azibou, cet accord s’inscrit dans le cadre de l’activation des dispositions de la circulaire conjointe n° 013-21, signée le 29 janvier 2021, entre le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, indique un communiqué de l’AREF.

Cette convention vise à établir un cadre de coopération et de partenariat entre les signataires, afin de créer des structures éducatives pour les cursus et les filières scolaires de “sport-étude”, pour permettre aux apprenants sportifs qui ont du talent et ceux qui évoluent dans des clubs sportifs, ainsi que les élèves qui poursuivent leurs études dans les cycles d’enseignement secondaire-collégial et secondaire qualifiant dans la région, de bénéficier d’une formation sportive et cognitive intégrée et équilibrée.

Cette formation permettra aux bénéficiaires de développer leurs capacités sportives, affiner leurs talents et de renforcer leurs aptitudes physiques, ainsi que d’acquérir des connaissances scientifiques, linguistiques et culturelles nécessaires.

Dans ce cadre, les deux parties ont exprimé leur ferme volonté de poursuivre les efforts déployés pour renforcer leur coopération, qui a été couronnée par la mise en place du lycée des sportifs de Tanger, une expérience réussie de ce projet exemplaire au niveau national, qui est doté de structures importantes au service des apprenants sportifs talentueux.

Il est à noter qu’un programme de généralisation des cursus et filières “sport-étude” a été approuvé au niveau régional, en vue de créer au moins un établissement au niveau de chaque province.

La cérémonie de signature de cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment de responsables provinciaux et régionaux du département de la Jeunesse et des sports, et de l’AREF.

( Avec MAP )