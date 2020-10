Rehamna : Réalisation de projets routiers et sociaux en milieu rural

Des projets routiers et sociaux sont réalisés au profit de la population rurale dans de nombreuses communes relevant de la province de Rehamna et ce, conformément aux Hautes Orientations Royales visant le développement et le désenclavement du monde rural.

Ainsi, le gouverneur de la province, Aziz Bouignane, et la délégation l’accompagnant ont effectué, samedi, des visites de terrain afin de veiller au suivi de plusieurs de ces projets de développement réalisés ou en cours de réalisation.

Dans ce sens, M. Bouignane s’est enquis de l’achèvement des travaux de deux chantiers routiers, dont le premier porte sur la réalisation du tronçon reliant la Route nationale (RN) 9 et la Route provinciale (RP) 2105 en passant par le centre de Ouled Hassoun et les douars de Sidi Azouz et Ouled Aliane, pour un coût de près de 5 millions de DH (MDH).

Quant au second chantier, il concerne le tronçon routier reliant la RN9 et les douars de Chaab, Baghough et de Ouled Hriz, relevant de la commune de Skhour Rehamna, à la commune de Jâafra, réalisé pour un investissement de 4 MDH, dans le cadre d’un partenariat entre la préfecture de la province de Rehamna, le conseil de la région Marrakech-Safi et le Fonds de Développement Rural.

Ces deux projets s’inscrivent dans le cadre du programme des routes 2017-2020 en vue de lutter contre les disparités sociales. Dédié à la construction de 120 Km pour un coût global de 90 MDH, ce programme comprend la réalisation de 10 routes sur le territoire de la province de Rehamna, dont 8 ont été achevées, alors que les travaux relatifs aux deux autres seront lancés dans les jours à venir.

Le gouverneur et la délégation l’accompagnant ont, par ailleurs, effectué une visite à la RP 2104 reliant la RN 9 et la commune de Mayate, relevant de la province d’El Kelâa des Sraghna, en passant par la commune de Jâafra, qui a fait l’objet de travaux de renforcement et d’élargissement pour une enveloppe de 18 MDH.

La visite a concerné aussi la RP 2102 reliant le centre de la commune de Skhour Rehamna et le barrage Al Massira en passant les douars de la commune de Skoura El Hadra, réalisée pour un montant de 19 MDH dans le cadre du programme des routes.

Ce programme fait l’objet d’une convention de partenariat entre la Direction générale des collectivités territoriales, la préfecture de la province de Rehamna, le ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, le conseil de la région Marrakech-Safi, le conseil provincial de Rehamna et le fonds de développement rural.

Il comprend le renforcement et l’élargissement de neuf routes provinciales sur une longueur de 190 Km avec une enveloppe de 160 MDH, sachant que les travaux sont totalement achevés.

La délégation a aussi visité le chantier de construction de la Maison de l’Etudiante au centre de Sidi Abdallah, pour un montant de près de 3 MDH et une capacité d’accueil de 80 lits et ce, dans le cadre du programme de construction et d’équipement des Maisons de l’étudiant et de l’étudiante dans la province.

Une enveloppe globale de 27 MDH a été allouée à ce programme en partenariat entre l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), le conseil de la région Marrakech-Safi, le conseil provincial de Rehamna, les collectivités territoriales et la délégation provinciale de l’Entraide Nationale.

Ledit programme prévoit la construction et l’équipement de 8 Maisons de l’étudiant et de l’étudiante dans les différentes communes de la province de Rehamna, dont deux ont été ouvertes dans les communes de Jâafra et Jaidate, alors que les six autres seront ouvertes dès l’achèvement des travaux prévus avant la fin de l’année en cours.

Avec MAP