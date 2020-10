Relance progressive du tourisme : Essaouira accueille un premier groupe de touristes

Un premier groupe de 74 touristes est arrivé, samedi à l’aéroport international Essaouira-Mogador, en provenance de Bruxelles, en Belgique, et ce, dans le cadre des efforts soutenus déployés par le Royaume pour une relance progressive, sûre et pérenne de l’activité touristique à l’échelle nationale.

Ainsi, après plusieurs mois de fermeture des frontières due à la crise sanitaire induite par la propagation de la Covid-19, ce premier groupe de voyageurs, dont des Marocains résidant à l’étranger, est arrivé à bord d’un avion de la compagnie aérienne low-cost “Ryanair”, apportant ainsi de grands espoirs pour les professionnels et opérateurs du secteur touristique ainsi que pour les autorités compétentes qui ne ménagent aucun effort en vue de booster cette destination qui demeure parmi les plus prisées aussi bien à l’échelle internationale que nationale.

A l’occasion de cet événement heureux et de ce moment hautement symbolique, les hôtes d’Essaouira ont été chaleureusement accueillis par une haie d’honneur composée notamment de responsables de l’aéroport de la Cité des Alizés et du Conseil Provincial du Tourisme d’Essaouira (CPTE) ainsi que de professionnels du secteur.

Cette cérémonie, organisée pour fêter symboliquement le retour des touristes à Essaouira, a été ponctuée de la distribution de fleurs, de masques de protection et de gels hydroalcooliques à l’ensemble des voyageurs, tout en leur souhaitant un agréable séjour dans la cité des Alizés et le Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, le Commandant par intérim de l’aéroport international Essaouira-Mogador, M. Mohammed Arhjoul, a fait part de sa profonde joie de voir cette plateforme aéroportuaire accueillir, dans le cadre de la reprise de son activité suspendue depuis le mois de mars dernier, ce vol de la compagnie “Ryanair” en provenance de Bruxelles avec à bord 74 passagers, après des mois de fermeture dictée par la propagation de la Covid-19.

Il a précisé que cet événement heureux revêt une grande importance et se veut porteur d’énormes espoirs aux professionnels du tourisme à l’échelle de la province.

M. Arhjoul a aussi souligné que les passagers ont été accueillis dans le cadre du respect strict des dispositifs de précaution et des mesures préventives conformément aux directives des autorités compétentes et au protocole sanitaire en vigueur, afin d’assurer un environnement sain et un accueil sécurisé et rassurant pour tous les voyageurs et de garantir leur sécurité sanitaire.

Dans une déclaration similaire, le président du CPTE, M. Redwane Khanne, a dit toute sa satisfaction et sa grande joie de voir les touristes revenir à Essaouira.

“Les opérateurs du secteur du tourisme dans la province d’Essaouira se réjouissent de l’arrivée de ce vol, le premier à destination de la ville depuis le mois de mars dernier”, s’est-il félicité.

“Ce vol est le fruit d’un travail soutenu et assidu mené par l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) pour redynamiser et relancer l’activité touristique nationale et la destination Maroc, notamment celle d’Essaouira”, a-t-il soutenu avec grande fierté.

M. Khanne a affirmé que ce vol “va redonner, sans nul doute, un nouveau souffle et rouvrir une brèche d’espoir pour ce secteur névralgique”, tout en exprimant sa profonde satisfaction de voir que la plupart des passagers de ce vol sont des touristes “qui croient encore et toujours en la destination d’Essaouira et qui projettent de venir et de revenir à cette Cité, à même d’être des ambassadeurs dans leur pays de cette destination très prisée”.

Et le président du CPTE de relever que le Conseil continue d’œuvrer aux côtés de l’ONMT pour “desservir davantage la Cité des Alizés et assurer ainsi d’autres ouvertures et d’autres départs à partir d’autres capitales et villes européennes”.

De leur côté, plusieurs touristes approchés par la MAP ont fait part de leur grand bonheur et de leur immense joie d’avoir effectué ce vol pour se rendre au Maroc et d’avoir choisi la ville d’Essaouira pour leur séjour touristique après des mois de confinement et de fermeture des frontières.

Ils ont, dans ce sens, estimé qu’il s’agit d’un signe très positif et très prometteur sur la voie de la reprise graduelle et sûre de l’activité du secteur du tourisme à l’échelle mondiale, en attendant des lendemains encore plus meilleurs.

En partenariat avec l’ONMT, la compagnie aérienne européenne à bas prix “Ryanair” a annoncé récemment l’augmentation de ses fréquences sur le Maroc, à même de soutenir la reprise du secteur du tourisme national, rappelle-t-on.

Selon l’ONMT, à partir du 25 octobre, ce sont ainsi 58 vols hebdomadaires sur 45 lignes vers la France, le Royaume Uni, l’Irlande, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et le Portugal qui ont été insufflés.

L’ONMT a mis en place avec “Ryanair” un partenariat afin que la compagnie assure à nouveau des vols au départ des six principaux marchés européens et à destination de 8 aéroports marocains.

Ladite compagnie, qui a affirmé que la reprise de ses opérations pour l’hiver 2020/2021 au Maroc avec la poursuite de la restauration du trafic interrompu temporairement en raison des restrictions liées à la Covid-19, sera encadrée par un nouvel ensemble de mesures sanitaires déployées pour protéger ses clients et ses équipages, a également incité les voyageurs européens à visiter le Royaume, “ce magnifique joyau d’Afrique du Nord en se rendant à Agadir, Essaouira, Fès, Nador, Oujda, Marrakech, Rabat et Tanger”.

