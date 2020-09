Remise à Belgrade du Grand Cordon du Wissam Al Alaoui à l’ex-Ambassadeur de Serbie au Maroc

L’ambassade du Maroc à Belgrade a organisé, samedi dernier une cérémonie en l’honneur de l’ancien ambassadeur de Serbie à Rabat Mme Sladjana Prica Tavciovska, pour lui remettre le Grand Cordon du Wissam Al Alaoui, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu lui décerner au terme de sa mission dans le Royaume.

Cette cérémonie organisée à la résidence du Maroc a été marquée par la présence de plusieurs personnalités serbes, notamment le ministre du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et de la Politique sociale, Zoran Dordevic, le Directeur du Département Afrique et Moyen-Orient au Ministère des Affaires Etrangères, Milos Pericis, l’ancienne Présidente du Groupe d’amitié parlementaire Serbie-Maroc, Mme Stefana Miladinovic, le Président de la Chambre de Commerce de Voïvodine, Bosko Vucurevic, ainsi que des Ambassadeurs accrédités à Belgrade et des personnalités du monde culturel et académique, indique lundi un communiqué de l’ambassade.

Dans une allocution à cette occasion, l’Ambassadeur du Maroc en Serbie, M. Mohamed Amine Belhaj, a souligné que cette décoration Royale est une haute reconnaissance de l’action et de la contribution significative de la diplomate serbe à la promotion de relations plus étroites entre le Maroc et la Serbie.

Il a également indiqué que cette distinction est un symbole fort des relations excellentes qui existent entre le Maroc et la Serbie et du partenariat exemplaire que les deux pays souhaitent construire ensemble.

Le diplomate a de même salué l’engagement de Mme Sladjana Prica Tavciovska pour le renforcement des relations bilatérales, en lui exprimant sa profonde reconnaissance et sa satisfaction pour sa collaboration fructueuse, qui a permis d’initier et d’organiser de nombreux échanges de visites de haut niveau sur les plans gouvernemental, parlementaire et entre les communautés d’affaires des deux pays, en plus de plusieurs événements culturels ayant été organisés avec succès en Serbie et au Maroc.

Pour sa part, Mme Sladjana Prica Tavciovska a exprimé sa fierté, son honneur et sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a bien voulu lui décerner cette distinction, qui vient couronner sa mission diplomatique au Maroc.

Elle a souligné son grand attachement au Royaume, en soulignant qu’elle serait toujours l’ambassadeur du Maroc dans la région et dans le monde entier.

S’agissant de la Question Nationale, la diplomate serbe a affirmé que le Maroc et la Serbie partagent les mêmes principes et valeurs visant le respect de l’intégrité territoriale et la souveraineté des Etats.