Remise de Wissams Royaux à des enseignants et fonctionnaires de l’Université Hassan II de Casablanca

Une cérémonie de remise de Wissams Royaux dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu gratifier 11 enseignants, fonctionnaires et techniciens de l’Université Hassan II a eu lieu, vendredi à Casablanca.

Les Wissams royaux ont été remis au titre de 2020 à des enseignants, fonctionnaires et techniciens relevant de la présidence de l’Université, de l’École nationale de commerce et de gestion de Casablanca, de la Faculté de médecine et de pharmacie, de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Aïn Chock, de la Faculté des Sciences Ben M’Sik, ainsi que de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Mohammedia.

Huit personnes ont reçu des Wissams de mérite national de classe exceptionnelle tandis que trois autres ont été décorées de Wissams de mérite national de deuxième classe.

La cérémonie de remise des Wissams royaux présidée par la présidente de l’Université Hassan II, Awatif Hayar, s’est déroulée en présence notamment des doyens des facultés et directeurs de plusieurs écoles supérieures, dans le strict respect des mesures sanitaires.

Dans une allocution de circonstance, Mme Hayar a félicité les professeurs et les fonctionnaires de l’Université Hassan II de Casablanca, qui ont reçu cette décoration qui illustre la haute sollicitude Royale, en signe de reconnaissance du dévouement dont ils ont fait preuve dans l’accomplissement de leur mission tout au long de leur carrière, ainsi que des loyaux services et des grands efforts qu’ils ont consentis pour le rayonnement de cette institution et pour la hisser au rang des grandes universités.

Elle a souligné que l’organisation de cette cérémonie chaque année reflète la volonté de l’université d’ancrer davantage la culture de reconnaissance et de gratitude à l’égard des compétences pour leur contribution et leur apport au service de son rayonnement.

Pour leur part, les récipiendaires ont exprimé leur fierté et leur reconnaissance pour la haute sollicitude Royale, affirmant qu’il s’agit d’une forte motivation pour redoubler d’efforts au service de la patrie.

