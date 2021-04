Remise de Wissams royaux à des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement

Sept fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, dont deux partis à la retraite, ont reçu vendredi à Rabat des Wissams, dont SM le Roi Mohammed VI a bien voulu les gratifier.

Quatre fonctionnaires ont été ainsi décorés du Wissam de mérite national de classe exceptionnelle, alors que les trois autres ont reçu le Wissam de mérite national de première classe.

A cette occasion, le ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah, a indiqué que cette décoration illustre la Haute sollicitude dont le Souverain entoure cette catégorie de fonctionnaires qui ont fait preuve durant leur carrière professionnelle d’abnégation, de dévouement et d’intégrité dans l’accomplissement de leurs missions de service public et d’intérêt général.

Ces compétences décorées de Wissams royaux, des hommes et des femmes relevant de plusieurs directions et départements du ministère, ont sacrifié une partie de leur vie au service de ce secteur, en contribuant à l’élaboration de programmes et de stratégies dans tous les domaines de l’énergie, des mines et autres services, a souligné M. Rabbah.

( Avec MAP )