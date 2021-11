Remise du Prix Hassan II des Manuscrits au terme de l’année 2021

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – département de la Culture – a annoncé la remise de 21 Prix d’encouragement répartis entre 11 centres participants à la 41ème édition du Prix Hassan II des Manuscrits au terme de l’année 2021.

La commission scientifique du Prix chargée de l’étude et de l’évaluation des manuscrits et des documents participants a attribué 21 prix d’encouragement répartis comme suit : 10 premiers Prix d’encouragement, 6 deuxièmes Prix d’encouragement et 5 troisièmes Prix d’encouragement, indique le ministère dans un communiqué. Le Grand Prix du Mérite a été décerné à une candidate du Centre de Fès pour avoir présenté d’importants manuscrits scientifiques et des documents d’une grande importance historique.

Cette édition a permis la mise au jour d’un total de 294 documents et 177 livres manuscrits, dont certains comprenant des recueils, portant les titres à 254, ajoute le communiqué. Tous les manuscrits et documents participants sont conservés en format numérique dans les locaux de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc et des Archives du Maroc à Rabat et mis à la disposition des chercheurs.

Parallèlement à l’annonce des résultats du Prix Hassan II des Manuscrits, le ministère a publié un guide du Prix Hassan II des Manuscrits, sous forme d’un catalogue scientifique détaillé des manuscrits et documents participants à cette édition et un ouvrage commémoratif intitulé «Recherches dans le livre manuscrit arabe», constitué de six volumes, comprenant une série d’articles axés sur la science du manuscrit réalisés par d’éminents chercheurs spécialisés.

Ces publications sont téléchargeables sur le site du ministère via les rubriques : – Guide du Prix Hassan II des Manuscrits

Recherches dans le livre manuscrit arabe (6 volumes).

La 41ème édition du Prix Hassan II des Manuscrits, qui a été créé en 1969, est organisée dans le cadre de mise en place de la stratégie du ministère visant la collecte, la préservation et la mise en valeur du patrimoine national manuscrit.

Avec Map