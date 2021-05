Remise d’un Wissam royal à l’ancienne ambassadrice d’Italie au Maroc

L’ambassade du Maroc à Rome a organisé, lundi, une cérémonie en l’honneur de l’ancienne ambassadrice d’Italie à Rabat, Barbara Bregato, pour lui remettre le Wissam Alaouite de l’ordre d’Officier, que SM le Roi Mohammed VI a bien voulu lui décerner.

Lors de cette cérémonie, l’ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla a remis à la diplomate italienne la distinction royale qui lui a été décernée en reconnaissance de ses efforts visant à renforcer les relations bilatérales et les liens d’amitié entre les deux pays, selon un communiqué de l’ambassade. Dans une allocution à cette occasion, M. Balla a souligné que cette distinction royale est une reconnaissance de l’action distinguée de Mme Barbara Bregato dans la consolidation des relations bilatérales et qui a permis d’explorer de nouvelles facettes de la coopération et ouvert de nouvelles perspectives dans les différents secteurs.

M. Balla a tenu à rappeler à cette occasion, l’excellence des relations entre le Maroc et l’Italie, à la faveur des sentiments d’estime et de considération échangés entre SM le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Sergio Mattarella, et qui se traduisent par l’impulsion continue des relations bilatérales à l’instar de l’accord de Partenariat Stratégique signé le 1er novembre 2019.

Pour sa part, l’ambassadrice Bregato a exprimé sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI qui a bien voulu lui décerner cette distinction, ainsi que sa fierté de recevoir cette prestigieuse décoration royale.

Mme Barbara Bregato a affirmé que “tout au long de sa mission à Rabat, les autorités et le peuple marocains lui ont toujours réservé un accueil chaleureux, ce qui lui a permis de constater combien l’amitié entre le Maroc et l’Italie était sincère et profonde”.

La diplomate italienne s’est félicitée, lors de cette cérémonie, de la dynamique et de l’élan que connaissent les relations de coopération entre les deux pays durant les dernières années.

Elle a également indiqué avoir été témoin, durant son mandat, de grands progrès notamment économiques accomplis au Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI.

Ces réalisations, a-t-elle souligné, font du Maroc un hub vers l’Afrique et élargissent ainsi davantage l’étendue des opportunités de coopération et de partenariat qui s’offrent au Maroc et à l’Italie, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat stratégique multidimensionnel.

( Avec MAP )