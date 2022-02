Rencontre à la Chambre des représentants sur les politiques générale, publiques et sectorielles

« Lectures croisées sur les concepts de politique générale, politiques publiques et politiques sectorielles » est le thème d’une rencontre organisée, lundi, à l’initiative de la Chambre des représentants.

Présidée par Rachid Talbi Alami, le président de la Chambre, cette rencontre s’est déroulée en présence du ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, des membres de la Première Chambre, ainsi que des présidents des groupes, groupements et commissions parlementaires.

S’exprimant à cette occasion, M. Talbi Alami a abordé les contextes de l’évolution des concepts de la politique générale et des politiques publiques dans les documents et textes législatifs au Royaume, ajoutant que la question des politiques générale et publiques n’a pas reçu l’intérêt qu’elle mérite dans le débat public.

Dans ce sens, il a précisé que cette rencontre constitue un prélude pour enrichir le débat autour des systèmes de politiques générale et publiques et de leur importance dans la gestion de la chose publique.

De son côté, M. Baitas a mis l’accent sur le rôle que joue l’institution législative en termes de suivi, de contrôle et d’amélioration des politiques publiques de l’Etat, conformément à la Constitution qui régit les relations entre les pouvoirs, y compris le rapport entre les pouvoirs législatif et exécutif.

Il a ajouté que son département œuvre à la création d’un nouveau service consacré à la politique publique, et d’une division dédiée à l’évaluation des dites politiques pour assurer leur suivi au niveau de la relation Gouvernement/Parlement.

De leur côté, Jaouad Nouhi et Anas Serghini Anbari, deux professeurs universitaires à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat Agdal, ont présenté une lecture académique autour des concepts de la politique générale et des politiques publiques et sectorielles allant de leurs débuts et développements dans la pratique marocaine, jusqu’à la période post-Constitution 2011 qui se veut « la constitution des politiques publiques par excellence« .

Les deux chercheurs ont souligné à cet égard, le rôle des institutions constitutionnelles dans l’élaboration des politiques publiques et sectorielles, ainsi que leur attributions en matière de contrôle et d’évaluation, qu’il s’agisse du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire, entre autres.

Au cours de cette rencontre, les parlementaires ont discuté un certain nombre de problématiques relatives à l’exercice par la Chambre des représentants de ses prérogatives en matière du contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques, notamment la séance mensuelle consacrée aux questions orales relatives à la politique générale adressées au Chef du gouvernement, la séance annuelle d’évaluation des politiques publiques, ainsi que le rôle des commissions parlementaires en la matière, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Les participants à cette rencontre ont souligné l’importance de déterminer le cadre conceptuel lié à la politique générale et aux politiques publiques et sectorielles, d’amender le statut de la Chambre des représentants de manière à refléter la maturité de l’expérience parlementaire marocaine dans le domaine de la législation et du contrôle de l’action gouvernementale, d’évaluer des politiques publiques et d’institutionnaliser la relation entre la première chambre, le gouvernement et le reste des partenaires, conclut le communiqué.

(Avec MAP)