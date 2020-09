Rentrée scolaire : Opération de réorientation dans les établissements du secondaire, du 07 au 17 septembre

L’opération de réorientation au titre de la rentrée scolaire 2020-2021 se déroulera dans tous les établissements de l’enseignement secondaire du 07 au 17 septembre courant, a indiqué le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cette opération s’effectuera sur le système électronique de la gestion scolaire “Massar”, à travers le lien https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/Account”, souligne le ministère dans un communiqué.

Les élèves des troncs communs, de la première et de la deuxième année du baccalauréat, qui n’ont pas pu présenter pour une raison quelconque leur demande à travers cette plateforme, peuvent télécharger une copie du formulaire adaptée à cette opération, mise à leur disposition dans leurs établissements et sur le site du ministère www.men.gov.ma, la remplir et la déposer auprès de l’administration de leur établissement dans le délai précité, relève la même source.

Ceux qui souhaitent vérifier leurs choix peuvent demander conseil auprès des cadres d’orientation pédagogique exerçant dans leurs établissements, en présentiel ou à distance, conformément aux procédures en vigueur à cet égard, poursuit le communiqué. Et de noter que cette procédure exceptionnelle a pour objectif de garantir l’égalité des chances entre les élèves des niveaux concernés, de poursuivre les mesures administratives exceptionnelles liées à la rentrée pédagogique actuelle et d’assurer le droit des apprenants à modifier leurs choix académiques et de formation.

Ainsi, le ministère a rappelé qu’il a mis en place, depuis le déclenchement de l’épidémie, des mesures spéciales afin d’assurer la continuité pédagogique dans le domaine de l’orientation scolaire, professionnelle et universitaire, et ce en présentant notamment des services de consultation à distance au profit des élèves en vue de les aider à choisir leurs parcours académiques. Pour plus d’informations, le ministère invite les intéressés à consulter la note ministérielle n°044×20, publiée le 04 septembre 2020 sur le portail officiel du ministère www.men.gov.ma.