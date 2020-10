Rentrée universitaire 2020-2021 : L’UCA de Marrakech dévoile son modèle pédagogique

L’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech a décidé d’opter pour un mode hybride, consistant en une alternance d’enseignement en présentiel par groupes et d’enseignement à distance, tout en mobilisant tous les moyens à même de préserver la santé des composantes de l’université (étudiants, enseignants et administratifs) notamment en cette conjoncture exceptionnelle que traverse le Royaume marquée par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

L’enseignement se déroulera ainsi avec un tiers du temps en présentiel et deux tiers à distance pour réduire la mobilité et la mixité au sein de l’université, avec la possibilité de revoir la part de l’enseignement en présentiel en fonction des capacités disponibles dans chaque institution et en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique, selon la stratégie de gestion de la rentrée universitaire 2020-2021 adoptée lors du Conseil de l’université, réuni le 30 septembre dernier.

Selon cette stratégie, il a été décidé de ne pas dépasser 50 pc de la capacité d’accueil des salles et des amphithéâtres (enseignement en présentiel) et d’adopter la distanciation physique entre les étudiants en les divisant en groupes.

Durant cette année universitaire marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), l’UCA veillera à assurer une évaluation continue des acquis des étudiants (test, rapport, travail personnel…), et à garantir l’accès aux espaces communs (bibliothèque, salle des médias …) sur rendez-vous au préalable en tenant compte de la capacité d’accueil au niveau de ces espaces.

En ce qui concerne la production des ressources numériques, des efforts considérables sont consentis pour produire de nouveaux contenus pédagogiques numériques de haute qualité au sein de l’université, avec une préférence pour les classes virtuelles et les ressources interactives.

A cette occasion, le président de l’Université Cadi Ayyad, Moulay El Hassan Hbid, a souligné la nécessité de veiller à ce que l’enseignement en présentiel s’accompagne d’une panoplie de mesures sanitaires et de précaution, notamment le port obligatoire du masque, le lavage et la désinfection réguliers des mains et la stérilisation continue des différents établissements d’enseignement.

