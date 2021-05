Reprise économique : l’Espagne commence à voir le bout du tunnel

La deuxième vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de l’Économie et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, a déclaré, lundi, que l’économie espagnole “commence à voir le bout du tunnel“, exprimant sa conviction que la reprise économique pourrait se faire sentir à partir du deuxième semestre de l’année en cours.

Mme Calviño, qui s’exprimait dans une conférence organisée par la Faculté d’économie de l’Université de La Corogne, a souligné que les mesures entreprises par le gouvernement pour redresser la situation économique ne sont pas “suffisantes“, appelant à la conjugaison des efforts de toutes les composantes de la société, administrations, entreprises et tissu social et productif en général, pour récupérer les niveaux de croissance avant-pandémiques.

L’Espagne se trouve à un moment “clé” après une étape “très difficile“, faisant référence à la situation vécue depuis le début de la pandémie. “Nous commençons à voir cette reprise économique que nous souhaitons tous aussi intense que possible, qui est orientée vers une modernisation du pays pour avoir une croissance plus durable“, a-t-elle dit.

La “priorité” du gouvernement est de “vacciner, vacciner et vacciner“, a relevé la responsable gouvernementale, faisant part de la détermination de l’exécutif de “continuer à soutenir le tissu productif et les entreprises“.

“Le plus important est de maintenir la stabilité financière et mettre en œuvre le plan de relance urgent et important dans les meilleurs délais“, a-t-elle déclaré.

De même, la vice-présidente a fait noter qu’il s’agit d’un “plan très ambitieux de réformes et d’investissements pour mobiliser les ressources européennes qui arriveront en Espagne d’ici 2026”.

