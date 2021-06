Reprise post-pandémie: La BM et le FMI établissent un “groupe consultatif de haut niveau”

La Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) ont constitué un “Groupe consultatif de haut niveau” pour préparer une reprise et une croissance “durables et inclusives” après la pandémie de Covid-19.

“Dans un monde confronté à la fois à la crise provoquée par la COVID-19 et à celle du changement climatique, cette initiative a pour objet de promouvoir une reprise solide et de définir la trajectoire d’un développement vert, résilient et inclusif durant les dix prochaines années“, indiquent les deux institutions dans un communiqué.

L’objectif est d’approfondir la compréhension de questions stratégiques et institutionnelles fondamentales pour guider l’action à mener face aux crises sanitaire et climatique, qui “exacerbent la pauvreté et les inégalités, mais aussi les carences structurelles qui existaient avant la pandémie“.

Cette instance sera dirigé conjointement par Mari Pangestu, directrice générale de la Banque mondiale pour les Politiques de développement et les partenariats, Ceyla Pazarbasioglu, directrice du Département de la stratégie, des politiques et de l’évaluation du FMI, et Nicholas Stern, de la London School of Economics.

Composée d’experts issus de la recherche, du secteur privé et d’instances gouvernementales, ainsi que de hauts responsables du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, cette nouvelle commission “proposera des idées et des cadres pour une action stratégique et concrète de portée nationale et mondiale“.

“Ce sont les populations pauvres et très vulnérables qui sont les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19, par le changement climatique et par d’autres crises. J’attends avec intérêt que le Groupe consultatif de haut niveau propose de nouvelles idées d’interventions productives, aussi bien à l’échelle nationale qu’à l’échelle mondiale, pour promouvoir un développement vert, résilient et inclusif et aider les pays en développement à se replacer sur une trajectoire propice à la réduction de la pauvreté et des inégalités“, a indiqué le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass.

Pour la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, “le monde est confronté à deux crises redoutables — la pandémie et l’urgence climatique — qui exigent la poursuite d’une action radicale et concertée. Le Groupe consultatif de haut niveau contribuera de manière cruciale à cet effort en procédant à l’analyse de l’action à mener et en formulant des propositions concrètes, et je me réjouis à l’avance de cette importante collaboration“. Expliquant la démarche de cette commission sur les “18 prochains mois“, les deux institutions évoquent deux phases: la première porte sur le problème immédiat d’une relance durable et inclusive, à la veille de rendez-vous comme le sommet du G20 à Rome (en octobre) et de la COP26 à Glasgow (en novembre). Durant la deuxième phase, l’accent sera mis sur l’élaboration de “plans d’action pour promouvoir une transformation durable en 2022“.

( Avec MAP )