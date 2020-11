“Restore Africa Soils”, un dispositif scientifique dédié au suivi de la cartographie des sols

La plateforme “Restore Africa Soils”, mise en place en mai dernier à l’initiative de la Fondation OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), constitue un dispositif d’échange qui permet aux chercheurs africains et partenaires du Groupe OCP de communiquer autour de l’état d’avancement des projets de cartographie des sols lancés conjointement et localement.

Ce programme, qui bénéficie du soutien et de l’expertise du Tekalign Mamo Centre de recherche sur les Sols et Fertilisants en Afrique (CESFRA), laboratoire de référence de l’UM6P en matière de recherche dans le domaine de la fertilisation raisonnée, permet aux différents interlocuteurs de partager leurs expériences respectives et bonnes pratiques en la matière (échantillonnage et analyse au laboratoire), indique la Fondation OCP dans un communiqué. Il permet aussi d’assurer une continuité dans la formation sur la fertilisation raisonnée sur les systèmes d’information géographiques et sur le contrôle de la qualité des fertilisants et d’alimenter continuellement une Data Bank consacrée aux sols Africains assurant ainsi un réel partage d’expertises et de “best practices” sur le sujet, ajoute la même source.

Dans ce sens, la Fondation OCP fait état de l’organisation, le 8 octobre dernier, d’une première rencontre sous la thématique “Projets de carte de fertilité – Le Cas du Togo”. Cette rencontre a permis à l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) de partager avec les participants son expérience relative à la mise en œuvre du projet de carte de fertilité des sols. Ce webinaire fut l’occasion d’exposer les acquis de l’équipe de l’ITRA en termes de renforcement de capacités, d’autonomisation et d’organisation opérationnelle et de faire état de la progression du travail de cartographie. Ce dernier a permis à ce jour de couvrir près de 1.200.000 hectares de la superficie agricole du Togo.

La rencontre a également été l’occasion pour réaliser une démonstration de la plateforme digitale interactive Fertitogo.tg, développée en partenariat avec l’UM6P, démontrant ainsi tout l’intérêt des outils d’information, de conseil et d’aide à la décision pour une agriculture durable. En plus des entités du Groupe OCP (Fondation OCP, UM6P et OCP AFRICA), ce webinaire a connu la participation de plusieurs partenaires institutionnels nationaux et internationaux, notamment, la FAO (Food and Agriculture Organization), l’ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas), et la Fondation AAA (Adaptation de l’Agriculture Africaine).

Les intervenants n’ont pas manqué de souligner l’importance de l’appui de la Fondation OCP et de l’UM6P dans la stratégie de mise en œuvre du projet, et d’affirmer qu’une meilleure connaissance des caractéristiques des sols du pays permet de répondre aux enjeux d’amélioration de leur fertilité et d’accroitre ainsi la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Par ailleurs, la Fondation OCP fait savoir qu’une deuxième rencontre est programmée le 3 décembre 2020, et concernera cette fois-ci la mise en œuvre du projet de carte de fertilité au Burkina Faso. Elle sera une nouvelle fois l’occasion pour les parties prenantes d’échanger et de partager leur savoir et expertise sur le sujet.

Grâce à ses différentes actions sur le continent africain, la Fondation promeut la création d’outils stratégiques d’aide à la décision en termes de politiques agricoles.

Dans le cadre du projet de la carte de fertilité de sol, la Fondation OCP mène plusieurs actions d’accompagnement. Il s’agit notamment du renforcement des capacités des cadres du ministère de l’Agriculture des pays partenaires, de la mise à niveau des laboratoires d’analyses de sol ou encore de l’évaluation de l’état de la fertilité des sols des zones couvertes par le projet. La Fondation OCP accompagne également les agriculteurs africains à travers le développement de recommandations en fertilisation, l’organisation de caravanes agricoles ou encore la mise à disposition d’un laboratoire mobile.

A ce jour, près de 3,5 millions d’hectares sont concernés par les travaux de cartographie des sols en Afrique subsaharienne, plus de 220 cadres formés et 17 laboratoires fixes et mobiles ont été équipés, en vue de l’émergence d’une agriculture durable et résiliente en Afrique.

Dans un contexte international inédit de pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et de confinement des populations à l’échelle mondiale, la Fondation OCP, acteur engagé pour le développement du secteur agricole africain, continue d’œuvrer pour assurer la continuité de ses actions menées au profit de ses partenaires en Afrique Sub-saharienne, notamment en termes de formations, d’échanges scientifiques et d’accompagnement de ses partenaires institutionnels locaux.

