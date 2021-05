Réunion entre l’Ambassadeur Abderrahim Atmoun et le Président de la Société polonaise CHMIDE

L’Ambassadeur de sa Majesté le Roi du Maroc en Pologne, M. Abderrahim Atmoun, a tenu, le 18 mai 2021, à l’Ambassade, une réunion de travail avec M. Kryzstof Biesiadecki, Président de CHMIDE Polska, société polonaise qui regroupe plus de 500 salariés et qui opère dans le domaine de la production de conteneurs dédiés à l’armée et aux entités médicales et publiques, de camions de pompiers, de drones ainsi que de caméras longue portée pour la surveillance des frontières.

Lors de cette rencontre, M. Kryzstof Biesiadecki a indiqué que le Royaume offrait des conditions favorables au développement de son entreprise et a émis le souhait de développer des projets de coopérations commerciales avec le Maroc, afin d’envisager l’installation de CHMIDE Polska au Maroc, et d’étendre ainsi la chaîne de production en Afrique du Nord. Il a notamment mis en évidence la stabilité du Royaume et son positionnement géographique reconnu comme un « hub africain ».

Enfin, il a été convenu d’organiser une visite de travail au Maroc afin de permettre a M. Kryzstof Biesiadecki de rencontrer les Directeurs des Centres régionaux d’investissement dans le but d’identifier les opportunités d’affaires, notamment dans les provinces du Sud.