Réunion des ministres arabes des AE sur le processus de paix au Moyen-Orient et l’ingérence turco-iranienne dans les affaires des pays arabes

Les ministres arabes des Affaires étrangères tiendront mercredi prochain une réunion à distance, qui sera consacrée à l’examen de l’évolution de la question palestinienne, l’avenir de la paix au Moyen-Orient à la lumière des récents développements, l’ingérence turco-iranienne dans les affaires des pays arabes et d’autres questions régionales et arabes.

Une source responsable à la Ligue arabe a déclaré samedi que le projet d’ordre du jour de la réunion comprend un certain nombre de points politiques, sécuritaires, sociaux, sanitaires et administratifs qui concernent l’action arabe commune, avec à leur tête les développements de la cause palestinienne à la lumière des récents développements survenus dans la région.

Les ministres des Affaires étrangères discuteront également, selon la même source, du dossier de l’ingérence turco-iranienne dans les affaires intérieures des pays arabes, des développements de la situation en Libye et d’autres questions politiques sur la scène arabe. Ils s’attèleront aussi à l’examen de la coopération des pays arabes dans le domaine de la lutte contre la pandémie Covid-19, la stratégie arabe de prévention et de réponse pour lutter contre toutes les formes de violence dans le statut d’asile et de déplacement, en particulier la violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles, d’une étude arabe sur la violence à l’égard des personnes âgées, ainsi que des points relatifs aux affaires financières et administratives.

Les Représentants Permanents des pays arabes auprès de la Ligue arabe devraient tenir des réunions préparatoires à partir de lundi prochain au siège du Secrétariat général de la Ligue, en prélude au Conseil ministériel.