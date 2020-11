Réunion sur le report du remboursement des crédits bancaires des sociétés de transport touristique

Une réunion à distance a été tenue, lundi, entre des responsables du ministère du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, les professionnels du transport touristique et le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) pour appuyer l’activation de la procédure de report du remboursement des échéances des crédits bancaires des entreprises du transport touristique.

Présidée par le Secrétaire général du ministère du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, M. Mohamed Msellek, cette réunion a été axée sur l’examen de la mesure 7 du contrat-programme relative à la relance du secteur touristique, a indiqué la Fédération nationale du transport touristique (FNTT) dans un communiqué.

La Mesure 7 du contra-programme recommande la mise en place d’un moratoire pour le remboursement des échéances des crédits bancaires et le remboursement des échéances des leasings jusqu’au 31 décembre 2020 sans paiement de frais ni de pénalités pour les entreprises touristiques et leurs employés, en raison des répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Il s’agissait aussi, lors de cette réunion virtuelle, d’examiner la demande de la FNTT de mettre en place un nouveau moratoire pour le remboursement des échéances des crédits bancaires jusqu’à fin décembre 2021, a relevé la FNTT, ajoutant que cette requête avait été formulée en raison de l’arrêt des activités de la flotte du transport touristique, de l’absence de réservations, de l’entrée de la plupart des pays émetteurs de touristes dans une deuxième vague de confinement et de l’annonce de l’état d’urgence dans plusieurs autres pays.

Au début de cette réunion, M. Msellek a souligné la volonté du ministère de tutelle de poursuivre la consultation avec les professionnels, rappelant par la même occasion, les initiatives et actions entreprises par l’Etat pour la gestion de cette étape en vue de sortir avec les moindres dégâts tout en œuvrant à trouver des solutions communes pour garantir l’interaction positive avec toutes les propositions.

Les représentants de la FNTT, dont son secrétaire général, M. Mohamed Ba Mansour, le président de l’association régionale des agences de transport touristique dans la région de l’Oriental, M. Mounir Kadiji, le secrétaire régional de la FNTT dans la région du Souss, le coordinateur de la FNTT dans la région Casablanca-Settat, se sont félicités de la tenue de cette réunion de travail sur demande de la Fédération et ont appelé à trouver des solutions efficientes et urgentes pour sauver les entreprises du secteur de la faillite et permettre la préservation des postes d’emplois.

Et de recommander “la mise en place d’un produit bancaire à la hauteur des attentes des professionnels du secteur, qui sera garanti par l’Etat, ainsi que le report de remboursement des échéances des crédits bancaires à fin décembre 2021, appelant à associer l’Association professionnelle des sociétés de financement (APSF) dans la prochaine réunion afin d’accélérer les mesures convenues avec les professionnels.

Les membres de la FNTT ont aussi rappelé le soutien social octroyé aux salariés du secteur (2.000 DH par mois) jusqu’à la fin du mois de décembre de l’année en cours.

Le Directeur Général du GPBM, M. El Hadi Chaïbaïnou, a pour sa part, appelé à harmoniser les procédures et à trouver des solutions intermédiaires urgentes, recommandant lui aussi d’associer l’APSF dans la prochaine réunion afin d’étudier toutes les propositions.

A l’issue de cette réunion, tous les participants se sont félicités de l’esprit de solidarité et de la volonté de redonner confiance aux institutions bancaires de façon à renforcer le rôle des entreprises et permettre une sortie de cette crise sanitaire avec les moindres dégâts.

( Avec MAP )