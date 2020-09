Revue des FAR : lancement du site “revue.far.ma”

Le site électronique “https://revue.far.ma” vient d’être mis en ligne mettant à la disposition du lecteur le format numérique de l’ensemble des numéros des revues publiées des Forces Armées Royales (FAR).

Cette nouvelle plate-forme digitale se présente sous une forme ergonomique affichant à la page d’accueil de la dernière édition en date de la revue.

La page d’accueil, dynamique et interactive sur fond vert affichant l’emblème des FAR, offre les rubriques “accueil”, “revues” pour consulter et télécharger en format PDF les numéros publiés, ainsi que la rubrique “contact” de la rédaction presse.

Le site “revue.far.ma” permet ainsi de feuilleter les différentes éditions du magazine d’une manière encore plus fluide avec une expérience utilisateur optimisée et une interface en français. Le portail électronique offre, de même, l’option de téléchargement sur smartphone avec les applications “play store” et ultérieurement “app store”.

“revue.far.ma” ne manque pas de proposer à ses lecteurs une rubrique dédiée à des rendez-vous marquants, tel “l’anniversaire de la Marche Verte”.