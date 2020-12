Ribat Al Fath: Un aboutissement historique de la sagesse et la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI

L’association Ribat Al Fath pour le développement durable, résolument engagée pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, a accueilli la reconnaissance par les Etats Unis d’Amérique de la souveraineté du Maroc sur son Sahara comme un aboutissement historique de la sagesse et la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le Souverain a toujours fait prévaloir le sens de la raison, du droit et des intérêts géostratégiques de la Région. La vision éclairée du Souverain s’est en effet toujours inscrite dans le respect des droits et des libertés fondamentales tels que reconnus universellement comme l’atteste notamment l’intervention du Royaume dans la zone tampon d’Elguergarate. Il n’est pas anodin que la reconnaissance américaine soit ainsi intervenue un 10 décembre où l’humanité célèbre les Droits de l’Homme.

De même, la reprise des relations avec Israël s’inscrit dans le respect des positions intangibles du Royaume au sujet de la question palestinienne et des liens spéciaux qui unissent la communauté juive d’origine marocaine à la personne de Sa Majesté le Roi. C’est une nouvelle page qui consolidera le rôle et la place du Maroc dans le dialogue inter religieux, le vivre-ensemble, le rapprochement des peuples de la région et dans la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen Orient.

Abdelkrim Bennani, président de Ribat Al Fath.