RIOB : Le Maroc disposé à assurer la présidence jusqu’en 2024 conformément à la sollicitation des partenaires

Le Maroc, président du Réseau international des organismes de bassins (RIOB) pour la période 2019-2022, est disposé à assurer, conformément à la sollicitation des partenaires, la présidence de cette plateforme d’échange de connaissance et d’expérience jusqu’en 2024, a annoncé, jeudi, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

« En raison de la crise sanitaire liée au COVID 19, le Maroc, président du RIOB pour la période 2019-2022, est disposé à assurer conformément à la sollicitation des partenaires la présidence du RIOB jusqu’en 2024, date qui coïncidera avec la célébration du 30ème anniversaire du RIOB, une fois actée lors de l’assemblée générale statuaire du RIOB qui sera organisée en marge de la 9-ème édition du Forum Mondial de l’Eau prévu à Dakar en Mars 2022« , a affirmé M. Baraka, qui participait via un enregistrement vidéo, à la séance inaugurale de la 19-ème Conférence « Euro-RIOB 2021« , tenue du 8 au 10 décembre, à Malte.

Cité par un communiqué du ministère de l’Equipement et de l’Eau, M. Baraka a rappelé que l’Euro-RIOB constitue une occasion pour effectuer un échange constructif des expériences acquises dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau par bassin dans des contextes hydro-climatiques de plus en plus fragiles et vulnérables, et pour renforcer la coopération internationale et régionale dans ce domaine.

M. Baraka a souligné que la gestion intégrée des ressources en eau au Maroc bénéficie d’un intérêt particulier des pouvoirs publics et ce, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie, en raison de son rôle déterminant dans la sécurité hydrique du Royaume.

Le ministre a ajouté que le prochain Forum mondial de l’Eau revêt une grande importance pour le RIOB et pour la gestion des ressources en eau à l’échelle des bassins. En effet, lors de cette manifestation d’envergure internationale, et pour la première fois, une journée sera entièrement dédiée à la gestion des ressources en eau par bassin, qu’ils soient transfrontaliers ou nationaux sera organisée (journée des bassins).

Il a également souligné que la conférence Euro-RIOB de Malte constitue un jalon important dans le processus préparatoire de cette journée qui permettra, sans aucun doute, d’accorder à la gestion par bassin toute l’attention qu’elle mérite, à travers notamment l’engagement et l’implication des parties prenantes et de converger vers des solutions palpables pour une meilleure gestion durable de l’eau dans le contexte du changement climatique.

Le RIOB, créé en 1994, est une plateforme d’échange de connaissance et d’expérience, qui a pour objectif de soutenir toutes les initiatives en faveur de l’organisation de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau au niveau des bassins versants, des fleuves, des lacs ou des aquifères nationaux ou transfrontaliers et ce, pour concilier la croissance économique, la justice sociale, la protection de l’environnement et des ressources en eau et la participation de la société civile.

(Avec MAP)