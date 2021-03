Risques sanitaires : Des milliers de virus se répandent à travers la faune

Plusieurs scientifiques affirment que l’apparition des virus est une conséquence de l’intervention de l’être humain dans la nature pour des raisons économiques et démographiques. Cela a créé les conditions parfaites pour la propagation rapide des maladies humaines transmises par les animaux dans le monde entier.

Le rythme de l’apparition des pandémies s’accélère. En effet, les scientifiques estiment qu’il y a aujourd’hui dans la nature entre 600.000 et 800.000 virus capables de toucher l’être humain ! D’où viennent ces virus émergents et comment se propagent-ils ?

Ces pandémies qui ont marqué l’histoire de l’humanité.

L’histoire a connu plusieurs pandémies dévastatrices, qui ont tué des millions de personnes et marqué l’histoire de l’humanité, dont notamment la Peste, le Choléra, la grippe espagnole, le Sida. On avait en effet, une pandémie tous les 100 ans. Ensuite, à partir du XXIe siècle, on a découvert six pandémies déjà, passant du SRAS, la grippe H1N1, MERS cov, Ebola, Zika, et la covid-19. Ces pandémies se caractérisent par une propagation rapide et un taux de mortalité élevé. Mais, d’où viennent réellement ces pandémies ?

La plupart des maladies proviennent de la faune

Les recherches faites sur ces virus ont abouti à une seule conclusion qui consiste dans l’existence d’un lien direct entre l’apparition des virus et des bactéries et la perte de la biodiversité. De nombreux professeurs et chercheurs universitaires ont convenu que la perte de biodiversité, la déforestation,… peuvent créer les conditions favorables, susceptibles d’augmenter les contacts risqués entre l’homme et les animaux et plus encore les chances de transmission rapide des virus et bactéries à l’être humain.

D’où, la déclaration du professeur Eric Fevre, de l’université de Liverpool et de l’Institut international de recherche sur l’élevage à Nairobi qui a indiqué que « les chercheurs doivent être constamment sur leur garde dans les zones où le risque d’épidémie est le plus élevé », surtout que ces pandémies sont susceptibles de se reproduire encore et encore « tout au long de notre interaction avec le monde naturel ». Alors, nos comportements, la déforestation et l’intrusion dans la vie de la faune et de la nature sont les principales raisons de l’émergence des virus chez l’Homme qui proviennent de la faune.