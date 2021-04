RN25 Bin El Ouidane-Afourer: Déviation localisée de la circulation au niveau de la commune Ait Ouaerda

Le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau annonce que la circulation sera coupée, du 20 au 25 Avril, sur la route nationale n°25 reliant Bin El Ouidane à Afourer (Province d’Azilal) et sera déviée localement, suite aux travaux de terrassement de la section située au niveau de la localité d’Ait Ouaerda.

“La circulation sera coupée sur la route nationale n°25, section reliant Bin El Ouidane à Afourer, dans la Province d’Azilal (Ex RR304, du PK95+800 au PK125+000), dans la période allant du mardi 20 avril 2021 à 10h00 au dimanche 25 avril 2021, pour travaux de terrassement de la section située au niveau de la localité d’Ait Ouaerda, entre les PK 102+500 et PK102+800”, indique le ministère dans un communiqué.

La déviation de la circulation est possible par l’itinéraire via la RN n°306 reliant Bin El Ouidane et Ouaouizeght sur 17,5 Km, ainsi que via la route provinciale n°3111 reliant Ouaouizeght et Timoulilte sur 27 Km, précise-t-on.

La circulation normale reprendra dès l’achèvement des travaux, relève la même source, appelant les usagers de la route à être prudents et à respecter les panneaux de signalisation pour plus de sécurité.

Le ministère affirme rester à la disposition des citoyens 24h/24h pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement, par le biais de son portail web “www.equipement.gov.ma” ou contacter le centre de permanence au n° 05 37 71 17 17.

( Avec MAP )