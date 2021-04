RN25 Bin El Ouidane-Afourer : Les travaux de terrassement avancent selon le calendrier prévu

Les travaux de terrassement de la route nationale n°25 reliant Bin El Ouidane à Afourer avancent conformément au calendrier prévu, selon la Direction provinciale de l’Equipement d’Azilal.

Les travaux de terrassement se poursuivent au niveau de la route nationale n°25, sur la section reliant Bin El Ouidane à Afourer, dans la Province d’Azilal, à l’aide d’explosifs en raison du caractère rocheux du terrain, ce qui avait entraîné dernièrement la déviation localisée de la circulation au niveau de la commune Ait Ouaerda.

Dans ce cadre, les travaux de terrassement de cette route sur une longueur de 30 km enregistrent un taux d’avancement de 20 pc selon la même source, qui assure que la fin des travaux est prévue pour l’été prochain.

La réhabilitation de cette route s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de mise à niveau des axes stratégiques liant le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Equipement et le Conseil provincial d’Azilal, dans l’objectif de renforcer et élargir le réseau routier dans la province d’Azilal.

D’un coût global de 72 millions de dirhams, les travaux d’élargissement et de renforcement du tronçon Afourer-Bin El Ouidane auront un impact certain sur l’activité socio-économique et touristique et permettront d’améliorer l’accessibilité de la région touristique de Bin El Ouidane.

