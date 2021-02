Rupture d’un glacier dans l’Himalaya : au moins trois morts et 150 disparus (police)

Au moins trois personnes ont été tuées et 150 portées disparues après la crue d’une rivière dans le nord de l’Inde, provoquée dimanche par la rupture d’un glacier dans l’Himalaya, a indiqué la police locale.

“Nous avons localisé au moins trois corps dans le lit dans la rivière. Notre dernier bilan porte le nombre de disparus à 150. Et il y a 16 ou 17 personnes coincées dans un tunnel”, a annoncé un porte-parole de la police de l’Etat de l’Uttarakhand.

Selon l’agence de presse privée “Asian News International”, la plupart des personnes disparues seraient des ouvriers travaillant sur le projet de centrale électrique de Rishiganga dans l’Etat et des résidents locaux. La marine et l’armée indiennes ont été mises en état d’alerte pour mener à bien les opérations de secours et de sauvetage dans les zones touchées.

La catastrophe se serait produite dimanche vers 10h00 heure locale (4h30 GMT), selon la même source.

Avec MAP