Russie : Début du remplissage du gazoduc Nord Stream 2

L’opérateur Nord Stream 2 a annoncé, lundi, le début du remplissage de son gazoduc, qui doit acheminer du gaz russe vers l’Europe.

Après une construction retardée par des tensions diplomatiques, l’opérateur qui gère ce tube de 1.230 kilomètres au fond de la mer Baltique, a expliqué que “la procédure d’entrée de gaz pour la première chaîne du gazoduc Nord Stream 2 avait commencé“.

“Cette chaîne sera progressivement remplie pour constituer l’inventaire requis, comme condition préalable aux tests techniques ultérieurs“, a-t-on précisé, ajoutant qu’avant ce remplissage, la première chaîne du gazoduc faisait déjà l’objet d’une “pré-mise en service” pour en assurer l’intégrité.

→ Lire aussi : Gazoduc Nord Stream 2 : Washington menace de sanctions toute entité impliquée dans le projet

“Le pipeline est construit et certifié indépendamment selon les normes techniques et industrielles applicables pour assurer une exploitation fiable et sûre“, a indiqué la même source, relevant que “les étapes de pré-mise en service de la deuxième chaîne sont en cours“. Bien que sa construction s’achève à un moment où les prix du gaz en Europe atteignent des records face à des stocks bas avant l’hiver, le gazoduc Nord Stream 2 devrait permettre de doubler les livraisons de gaz russe vers l’Allemagne en contournant l’Ukraine.

D’une capacité de 55 milliards de m3 de gaz suivant le même trajet que son jumeau Nord Stream 1, opérationnel depuis 2012, le Nord Stream 2 est exploité par le géant russe Gazprom, avec un cofinancement de cinq groupes énergétiques européens (OMV, Engie, Wintershall Dea, Uniper, Shell).

( Avec MAP )