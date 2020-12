Russie: Poutine se dit “prêt à une collaboration” avec Joe Biden

Le président russe Vladimir Poutine a félicité mardi Joe Biden pour son élection à la présidence américaine et s’est déclaré prêt à collaborer avec lui, a indiqué le Kremlin.

“Je suis pour ma part prêt à une collaboration et à des contacts avec vous”, a écrit le président russe dans un télégramme, selon un communiqué du Kremlin.

“Vladimir Poutine a souhaité plein succès au président élu et exprimé sa conviction que la Russie et les Etats-Unis (…) peuvent, malgré leurs désaccords, résoudre de nombreux problèmes et défis” dans le monde, a indiqué le Kremlin.

Le Président russe a également précisé qu’une coopération basée sur l’égalité et le respect mutuel servirait les intérêts des populations des deux pays et de toute la communauté internationale», souligne le communiqué.

( Avec MAP )