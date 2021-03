Saâd Dalil : Nouveau Directeur commercial et marketing ciment de LafargeHolcim Maroc

LafargeHolcim Maroc annonce la nomination de Saâd Dalil au poste de Directeur commercial et marketing ciment au sein du comité de Direction, en remplacement de Boubker Bouchentouf qui part à la retraite après une carrière de plus de 25 ans au service du groupe.

Saâd Dalil a mené une carrière de plus de 14 ans au sein de LafargeHolcim Maroc. Jusqu’à début 2020, il était Directeur de l’activité Béton.

Son expertise dans les domaines du commercial, du marketing et du retail ainsi que sa connaissance du marché des matériaux de construction lui permettront de consolider la position de LafargeHolcim Maroc en tant que partenaire de référence pour ses clients pour contribuer à construire le Maroc de demain.

Âgé de 45 ans, Saâd Dalil est ingénieur Agro-Economiste, lauréat de l’ENA de Meknès et d’un Executive MBA des Ponts et Chaussées – EHTP. Il est marié et père de deux enfants.