Sahara: la CELAC réaffirme son soutien à une solution politique négociée sous les auspices de l’ONU

La Communauté des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) a réaffirmé, mercredi devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son soutien au processus politique en cours sous les auspices des Nations-Unies visant à parvenir à une “solution politique mutuellement acceptable” au différend artificiel autour du Sahara marocain.

Dans une déclaration au nom des pays de la CELAC, le Représentant permanent du Mexique à l’ONU a souligné que la Communauté des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes “continue d’appuyer énergiquement les efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel pour parvenir à un règlement politique juste, durable et mutuellement acceptable” à la question du Sahara marocain, conformément à la charte des Nations-Unies et aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité.

A cet égard, le diplomate mexicain a affirmé que la Communauté des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes soutient les efforts multilatéraux visant à parvenir à un règlement à ce différend régional, sous les auspices du Secrétaire général de l’ONU et conformément aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité depuis 2007, y compris les résolutions 2440, 2468 et 2494.

( Avec MAP )