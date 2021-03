Sahara marocain: Des experts plaident à Fès pour le renforcement du rôle de la diplomatie scientifique

Des experts et des universitaires ont plaidé, mardi à Fès, pour le renforcement du rôle de la diplomatie scientifique dans le processus de défense de l’intégrité territoriale du Royaume pour contribuer à l’effort global visant à faire face aux manœuvres ourdies des ennemies.

Ces experts qui participaient à une rencontre initiée par l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Fès relevant de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA), sous le thème “la diplomatie scientifique au service de l’intégrité territoriale”, ont souligné que les intellectuels et les scientifiques sont appelés à contribuer davantage aux efforts diplomatiques visant à défendre la souveraineté nationale.

Cette élite académique marocaine devrait remplir la mission qui lui incombe dans le cadre d’une diplomatie multiforme, d’autant plus qu’elle pourrait apporter une valeur ajoutée pour la diplomatie parallèle qui a prouvé son efficacité et son influence dans des fora sur des questions multiples notamment celle en lien avec la défense de la souveraineté marocaine sur le Sahara.

Les intervenants ont passé en revue les récents succès retentissants de la diplomatie marocaine, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, dans le dossier du Sahara marocain, notamment la décision historique des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Royaume sur l’ensemble de la région du Sahara marocain.

Après avoir mis l’accent sur les progrès et les grands projets de développement réalisés dans les provinces du sud à la faveur de la Haute Sollicitude royale, ils ont mis en relief la prééminence et la pertinence de l’initiative marocaine d’autonomie, confortée par le Conseil de Sécurité de l’ONU et les grandes puissances mondiales comme étant l’unique option réaliste, juste et crédible pour le règlement de ce conflit factice qui n’a que trop duré.

Intervenant à cette occasion, le président de l’USMBA de Fès, Redouane Mrabet a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet lancé par l’université depuis 2016 avec pour objectif d’activer le rôle de l’USMBA dans le domaine de la diplomatie parallèle en faisant face à travers des rencontres et des partenariats culturels et scientifiques aux thèses fallacieuses véhiculées par les ennemies de l’intégrité territoriale.

M. Mrabet qui s’est attardé sur les initiatives prises par l’université de Fès pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume (publications d’ouvrages, rencontres, partenariats), a plaidé en faveur de l’élaboration d’une feuille de route pour permettre aux chercheurs de renforcer leurs efforts en matière de la diplomatie parallèle pour défendre le Sahara marocain en s’appuyant sur des approches scientifiques, artistiques et médiatiques.

Avec MAP