Sahara marocain : Le bourgmestre de Tournai en Belgique affirme son soutien à notre cause nationale

M. Paul Olivier DELANNOY, Bourgmestre de la Ville de Tournai (Belgique) a déclaré aujourd’hui lors d’un point de presse que la proposition du Maroc d’autonomie au Sahara présentée au Conseil de sécurité de l’ONU en avril 2007, est une proposition sérieuse et crédible qui constitue l’unique base pour une solution juste et durable de ce conflit qui n’a que trop duré.

S’exprimant à l’issue d’entretiens privés avec M. Hassan Touri , Consul Général du Royaume du Maroc à Liège, qui effectuait une visite officielle à Tournai, M. DELANNOY, a également indiqué qu’il enverra une lettre officielle à Charles Michel, président du Conseil européen, pour lui demander d’intervenir afin que l’Union européenne prenne la décision tant attendue après les Etats-Unis de reconnaître la marocanité du Sahara et conforter ainsi la position marocaine.

Voici une vidéo de la visite officielle du Consul Général du royaume à liège et le duché de Luxembourg à Tournai

De son côté le Consul Général du Royaume du Maroc, Hassan Touri, s’est dit très satisfait de cette décision et de cette déclaration du Bourgmestre de Tournai qui conforte la position de notre pays et la justesse de sa Cause, qui est le fruit de la dynamique de notre diplomatie sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. Touri a également souligné que ces efforts seront soutenus et accentués auprès de tous les partenaires wallons afin de générer plus d’appuis à la position du Maroc et à ses Intérêts suprêmes .