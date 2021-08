Sahara marocain: le Maroc participe aux travaux du séminaire du C24 à la Dominique

Une délégation marocaine, conduite par l’ambassadeur Représentant Permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, prend part du 25 au 27 août courant, au séminaire régional du C24 pour les Caraïbes, qui se tient à la Dominique.

Ce séminaire est l’occasion pour la délégation marocaine d’informer les membres du Comité et les autres participants des derniers développements de la question du Sahara marocain, tant sur le terrain, que sur le plan international et onusien. Elle permettra également de dévoiler le rôle de l’Algérie et sa responsabilité dans la genèse et le maintien du différend régional sur le Sahara marocain et de démystifier les actions hostiles de ce pays contre l’intégrité territoriale du Royaume.

→ Lire aussi : Réélection du Royaume du Maroc au Conseil d’Exploitation Postale de l’UPU

De même, les deux élus du Sahara marocain, en l’occurrence Mme Ghalla Bahiya, vice-présidente de la Région Dakhla-Oued Eddahab et M. M’hamed Abba, vice-président de la Région Laâyoune-Sakia El Hamra ont été invités, comme c’est le cas depuis 2018, par la Présidente du Comité, afin de prendre part à ce séminaire.

Cette réunion onusienne se tient dans un contexte marqué par les succès diplomatiques retentissants engrangés par le Royaume, qui consacrent la marocanité du Sahara. Il s’agit, notamment, de la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses Provinces du Sud, ainsi que l’ouverture de 24 consulats généraux à Laâyoune et Dakhla. Elle intervient, également, quelques mois après l’action pacifique menée par les Forces Armées Royales ayant permis d’assurer, une fois pour toute, la libre circulation des personnes et des biens à Guergarate.

( Avec MAP )