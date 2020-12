Sahara marocain: Plusieurs citoyens célèbrent à Rabat les victoires successives du Royaume

Des citoyens de différentes catégories sociales se sont rassemblés, dimanche matin devant le siège du Parlement à Rabat, pour célébrer les victoires successives engrangées par la diplomatie marocaine sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière d’intégrité territoriale du Royaume, dont la dernière a été la reconnaissance par les États-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Les participants à cette manifestation, dont des acteurs associatifs, ont scandé des slogans affirmant la marocanité du Sahara et célébrant la “grande victoire” de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, à travers le décret présidentiel récemment promulgué par le président américain Donald Trump, qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son Sahara et confirme l’isolement des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume.

Ces participants portaient des habits traditionnels du Sahara et brandissaient le drapeau national et des photos de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que la carte du Maroc dans son intégralité, qui a été officiellement adoptée par le gouvernement américain et présentée samedi à Rabat par l’ambassadeur US au Maroc, M. David Fischer, et qui constitue la “représentation tangible” de la proclamation audacieuse faite par le Président Donald Trump, reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Cette manifestation symbolique et spontanée a été marquée par l’arrivée de nombreux chauffeurs de taxis de la capitale et de citoyens, qui ont fait le tour des artères de la ville en exprimant leur joie suite aux succès diplomatiques du Royaume.

À cette occasion, la militante associative sahraouie, Fatimatou Zaama, a indiqué, à la MAP, que cette manifestation vient “célébrer les victoires successives enregistrées par notre cause nationale grâce aux efforts inlassables de SM le Roi qui ont permis des succès diplomatiques, dont la décision historique de Washington de reconnaitre la pleine et entière souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son Sahara.

Mme Zaama a estimé que ces succès diplomatiques sont à même de favoriser le renforcement de la dynamique du développement global que connaissent les provinces du sud du Royaume dans tous les domaines, d’autant plus que le consulat que les États-Unis ont décidé d’ouvrir prochainement à Dakhla va permettre notamment d’encourager les investissements américains dans la région.

Ces succès diplomatiques confirment également la pertinence de l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc comme la seule solution réaliste et viable à ce conflit artificiel autour du Sahara marocain, a ajouté la militante associative.

De son côté, Youssef Jiaf, président d’une association basée à Rabat, a souligné dans une déclaration similaire, que l’organisation de cette manifestation symbolique confirme principalement l’appréciation des habitants de la capitale et de la région en général des efforts de la diplomatie marocaine sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, et du décret du président américain Donald Trump, qui reconnait la marocanité du Sahara, et confirme la pertinence de l’initiative marocaine d’autonomie.

Pour sa part, Mohamed Boulahsen, membre du Conseil économique, social et environnemental, a relevé s’être joint spontanément à cette manifestation, soulignant l’appréciation des Marocains pour la “décision courageuse” des États-Unis de reconnaître la marocanité du Sahara et pour les efforts considérables entrepris par SM le Roi afin de défendre la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Avec MAP