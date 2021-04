Sahara / ONU : Staffan de Mistura, nouvel envoyé spécial pour le Sahara ?

Alors que le dossier est au point mort suite aux refus successifs des différentes candidatures par le polisario, Staffan de Mistura serait pressenti pour succéder à l’Allemand Hosrt Köhler au poste d’envoyé personnel auprès du SG de l’ONU pour le Sahara.

Staffan de Mistura, italo-suédois et ancien émissaire de l’ONU en Syrie entre 2014 et 2019 serait pressenti pour succéder à Hosrt Köhler révèle un article du média pro-polisario relayé par quelques médias nationaux. Le diplomate est un habitué de l’aire arabo-musulmane et des conflits qui déchirent la région puisqu’il a également exercé en tant que représentant du secrétaire général des Nations unies au Sud-Liban de 2001 à 2004, en Irak de 2007 à 2009 et en Afghanistan entre 2010 et 2011.

Selon certains de nos confrères citant une source autorisée auprès de la diplomatie marocaine, cette candidature serait toujours à l’étude par Rabat. Par ailleurs, un entretien entre le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita et le chef du département d’État américain, Anthony Blinken aura lieu sous peu.

Pour rappel, dans une lettre adressée, le 20 avril, aux membres du Conseil de sécurité, l’ambassadeur du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a rappelé que le royaume «a promptement accepté les propositions du Secrétaire général de l’ONU pour les nominations, d’abord, de l’ancien Premier ministre roumain, Petre Roman, en décembre 2020, et par la suite, de l’ancien ministre des Affaires étrangères du Portugal, Luis Amado, le mois dernier». Mais ces dernières avaient été refusées par le polisario, pour leur proximité supposée avec le Maroc.