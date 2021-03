Sahraouiya 2021 : Une 7ème édition sous le signe de la solidarité agissante

De nouveaux challenges et de nouvelles aventures pour la 7ème édition du Raid Solidaire Sahraouiya, qui se tient du 13 au 20 mars, dans la magnifique ville de Dakhla.

Une septième édition très spéciale, marquée par l’honorifique Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste.

Sahraouiya, véritable tremplin sportif et solidaire, rassemble cette année encore des équipes de différentes régions du Maroc, mais également du reste du continent africain et d’Europe.

Une septième édition qui consolide encore plus le succès du raid au niveau national et international.

Sahraouiya, challenge 100% féminin, organisé par l’association Lagon Dakhla et Dakhla Attitude, a depuis son lancement eu pour leitmotiv la promotion des valeurs de solidarité, à travers une compétition qui marque toutes celles qui en vivent l’expérience, pour ensuite devenir de réelles ambassadrices, au Maroc, mais aussi à travers le monde.

Cette année, ce sont 80 femmes du Maroc, mais aussi du Mali, du Rwanda, du Ghana, de Belgique et de France qui seront en compétition au profit de 40 associations nationales et internationale.

L’esprit qui anime toutes les participantes est un esprit de solidarité, de challenge, de dépassement de soi et d’affirmation. Ces femmes s’affronteront, lors d’un raid solidaire, entre les dunes de Dakhla et ses vagues captivantes.

Le sport devient, à travers Sahraouiya un vecteur d’affirmation de la Femme, peu importe ses origines ou encore sa culture, tout en alliant activités physiques, émotions et découverte d’une région qui défie les plus beaux paysages du monde.

Sahraouiya est devenue, à travers les éditions, un véritable levier d’action sociale, à travers l’engagement des participantes, toutes représentantes d’associations du Maroc et de l’étranger, mais aussi à travers nos marraines, celles qui nous accompagnent depuis 7 ans et celles qui nous ont rejoints récemment.

Nos marraines : Porteuses de combat et de bravoure.

Solidarité Féminine, Aicha Echchenna : Notre maman à toutes et à tous.

Elle n’est plus à présenter. Aicha Echchenna, marraine de Sahraouiya depuis son lancement, continue d’inspirer les participantes car elle incarne un militantisme qui fait face à toutes les épreuves, depuis les années 80. Cette grande dame ne cesse de nous surprendre car elle refuse de courber l’échine devant les défis de la vie et des conjonctures. Cette année encore, Mama Aicha nous honore de sa participation, mais surtout de sa confiance et ses encouragements.

L’engagement de Mama Aicha Echchenna au travers de son association solidarité féminine est reconnu et récompensé par les plus hautes distinctions au Maroc et dans de nombreux pays. Dans la catégorie “Action sociale, Initiative citoyenne et Développement humain”, son engagement et son dévouement à la cause des mères célibataires ont valu à Aïcha Chenna, le titre de personnalité de l’année 2019 attribué par la MAP. En France elle a reçu l’Opus prize en 2009 et été nommée au grade de chevalier de la légion d’honneur en 2013.

Les Amis du Ruban Rose, Latifa Cherif, une guerrière rose comme la vie !

Elle se bat pour les femmes atteintes de cancer du sein. Elle se bat, mais son combat, c’est également une tendresse infinie et une indescriptible bienveillance envers celles qui se battent contre l’un des cancers les plus répandus chez les femmes. L’engagement de Latifa Cherif ne s’arrête pas à cette mission-là, il inclut aussi l’accompagnement, le conseil, l’orientation et l’encouragement de celles qui entament le long chemin du traitement. Cette infatigable leader ne cesse d’inspirer le Maroc, à travers un état d’âme et une humeur toujours au top.

Marraine de cœur de Sahraouiya, depuis 2016, elle est pour nous la preuve que les défis du monde ne peuvent abattre un esprit fort.

UNICEF, Tatiana Silva : La beauté du geste, à toute épreuve !

Dans ce même esprit solidaire, nous accueillons cette année, une nouvelle ambassadrice de taille. Tatiana Silva, jeune femme engagée et œuvrant au quotidien en faveur de plusieurs causes et associations, Ambassadrice de l’UNICEF,

L’EX MISS Belgique, également animatrice télé de plusieurs émissions axées sur la culture, le bien-être et le développement durable, a plusieurs cordes à son arc. Cette année, elle est l’ambassadrice de Sahraouiya et de son esprit de solidarité.

Sahraouiya Vs Covid-19 : We Win !

Après une année 2020 éprouvante à tous les niveaux et une crise sanitaire qui a plongé le monde dans une paralysie à peine comprise et maitrisée, Sahraouiya s’est adapté à cette conjoncture difficile, en instaurant des mesures sanitaires strictes.

Pour sa 7ème édition, Sahraouiya sera un évènement « Safe» qui met en place des protocoles et des mesures sanitaires spécifiques. Un évènement Out Door sécurisé, qui met l’accent sur le partage et la convivialité, ce sera aussi l’occasion de découvrir Dakhla l’une des régions les plus Safe du Royaume.

Le Mali, le Ghana, le Maroc et le Rwanda : Sahraouiya est définitivement africaine !

Poursuivant son ouverture sur le reste du continent africain, «Sahraouiya» s’affirme en tant qu’outil de la diplomatie sportive et solidaire, notamment à travers la participation d’équipes issues d’autres pays Africains, dans le cadre du partenariat initié avec l’Agence Marocaine de Coopération Internationale « AMCI ».

Cette 7ème édition connaîtra également la présence de plusieurs influenceuses de renommée internationale.

Plus qu’un simple événement sportif féminin, Sahraouiya est un élan solidaire. Un plaidoyer pour une solidarité qui dépasse les frontières de la langue et de la culture