Saisie d’une tonne de chira près d’Errachidia

Les éléments du service régional de la police judiciaire d’Errachidia ont saisi, mercredi soir, une tonne de chira dans une ferme agricole aux alentours de la ville d’Errachidia, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette opération sécuritaire, qui a été menée dans une ferme agricole située à la commune rurale d’Amellago, à quelques kilomètres de la ville d’Errachidia, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a permis la saisie de 40 ballots de chira d’un poids total d’une tonne, précise la DGSN dans un communiqué.

Lors de cette opération, un individu âgé de 44 ans a été interpellé pour son implication présumée dans la possession et le trafic de drogues et de psychotropes, selon la même source. Il a également été procédé à la saisie de trois voitures dont la provenance et le statut juridique sont actuellement en cours d’identification, ainsi que des bouteilles de boissons alcoolisées, un coutelas et plusieurs téléphones portables utilisés dans cette activité criminelle, ajoute le communiqué.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et d’éventuels présumés complices, conclut la DGSN.