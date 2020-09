Salé : Un Américain d’origine marocaine soupçonné de menace avec arme à feu (DGSN)

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Salé ont interpelé, samedi, un ressortissant américain d’origine marocaine pour son implication présumée dans une affaire de menace à l’aide d’une arme à feu et ivresse manifeste.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le prévenu, âgé de 50 ans, a été interpellé suite à une plainte déposée par un individu qui l’accuse de menace à l’aide d’une arme à feu, ajoutant que les recherches et investigations ont permis d’interpeler le mis en cause qui était dans un état d’ivresse avancé.

Les perquisitions effectuées au domicile des parents du prévenu à “Laayayda” à Salé ont permis de saisir un pistolet de petit calibre, quatre cartouches et six balles métalliques, selon la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, alors que le pistolet saisi a été soumis à l’Institut des preuves et des sciences criminelles pour une expertise balistique, conclut le communiqué.