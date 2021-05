SAR le Prince Moulay Rachid reçoit le ministre koweïtien des Affaires étrangères, porteur d’un message de l’Émir de l’État du Koweït à SM le Roi

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a reçu, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, ministre d’État chargé des affaires du Conseil des ministres du Koweït, Cheikh Ahmad Nasser Al-Mohammed Al Ahmad Al-Sabah, qui a remis à Son Altesse Royale un message de l’Emir de l’Etat du Koweït, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Cette audience s’est déroulée en présence, du côté marocain, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita et, du côté koweïtien, de l’ambassadeur de l’Etat du Koweït au Maroc, M. Abdellatif Ali Abdallah Saleh Al Yahya, et du directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères, Cheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al Sabah.

( Avec MAP )