Sauvetage de 86 migrants clandestins au large des côtes libyennes (OIM)

Quatre-vingt candidats à l’immigration clandestine ont été secourus jeudi au large des côtes libyennes, selon l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).

Sept femmes et 19 enfants figurent parmi ces migrants, a précisé l’OIM dans un un communiqué sur “tweeter”.

L’organisation a indiqué avoir apporté une aide d’urgence, y compris médicale à ces migrants qui ont été renvoyés en Libye.

La Libye, malgré la crise politico-sécuritaire qu’elle traverse, reste un important point de transit pour les migrants fuyant l’instabilité dans d’autres régions d’Afrique et du Moyen-Orient et qui cherchent à rejoindre l’Europe.

De nombreux naufrages ont eu lieu au large de la Libye ces dernières années.

Les départs de migrants depuis les côtes libyennes ont augmenté de considérablement en 2020, comparé à la même période en 2019, selon l’ONU.

Plus de 100.000 migrants ont tenté de traverser la Méditerranée en 2019 et plus de 1.200 ont péri en mer, selon l’OIM.

(avec MAP)