Sauvetage de 99 migrants clandestins au large des côtes libyennes

Quatre-vingt-dix-neuf candidats à l’immigration clandestine ont été secourus jeudi au large des côtes libyennes, selon les garde-côtes libyens.

Ces 99 migrants originaires d’Afrique subsaharienne ont été secourus à 70 kilomètres de la base navale de la capitale libyenne Tripoli, ont précisé les mêmes sources.

Leur bateau pneumatique était “en train de couler en pleine mer”, ont-t-elles ajouté.

Le 22 avril dernier, 130 migrants clandestins subsahariens ont trouvé la mort après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye.

Les départs de migrants depuis les côtes libyennes ont augmenté considérablement en 2020, comparé à la même période de 2019, selon l’Organisation internationale de la migration (OIM), qui relève que plus de 100.000 migrants ont tenté de traverser la Méditerranée en 2019 et plus de 1.200 ont péri en mer.

D’après l’Organisation internationale pour les migrations (OMI), plus de 6.000 migrants irréguliers ont été secourus au large des côtes libyennes depuis le début de l’année, dont des femmes et des enfants. Les personnes secourues ont été envoyées dans des centres d’accueil surpeuplés à travers la Libye, malgré les appels internationaux répétés à leur fermeture.

( Avec MAP )