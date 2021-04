SEAT rejoint la Centrale Automobile Chérifienne

La Centrale Automobile Chérifienne (CAC), représentant du Groupe Volkswagen au Maroc à l’honneur de représenter SEAT la marque jeune du groupe Volkswagen à compter du 1er avril 2021.

Ainsi le distributeur CAC ajoutera la marque Barcelonaise Seat le 1er avril 2021 à son catalogue. La stratégie de regroupement mise en place par le groupe Volkswagen, déjà déployée dans plusieurs pays s’est traduite par l’intégration de Seat au sein de la Centrale Automobile Chérifienne.

Cette décision stratégique du groupe a pour objectif de faire face aux défis que connaît actuellement l’industrie automobile, en effet face à la transition énergétique nécessaire et sans précèdent, à la digitalisation ainsi que le développement de la voiture autonome dans un environnement de plus en plus concurrentiel a amener le groupe Volkswagen à revoir ses alliances stratégiques par pays.

Outre ces challenges, la COVID-19 a incontestablement accéléré cette nécessité de synergie.

SEAT, grâce à ce partenariat, pourra compter sur le savoir-faire de la CAC, profitera de sa stabilité et de sa capacité financière. Forte de ses 91 années d’expérience dans le secteur automobile, CAC met à disposition de ses marques un capital humain formé et hautement qualifié, un maillage territorial aux normes internationales et l’expertise de ses partenaires bâti au fil des ans couvrant aujourd’hui 95% du marché.

Pour compléter sa gamme de produit, la CAC bénéficiera du dynamisme et de la vitalité de la marque Barcelonaise SEAT qui cible une clientèle exigeante. Elle sera considérée comme la porte d’entrée au groupe Volkswagen, avec un taux de conquête de 56%. La marque propose des voitures « Crées à Barcelone », avec une technologie de pointe et un design attractif et émotionnel.

Créée en 1929, la CAC obtient sa carte de représentant officiel de Volkswagen au Maroc en 1951. S’ensuit l’intégration graduelle des autres marques du Groupe : Audi(1972), Skoda(2000), Porsche(2003), Bentley (2015) et dernière en date : SEAT.

D’année en année, le groupe a su accompagner le développement des marques qu’il représente pour devenir un acteur majeur de son secteur. Ses 560 collaborateurs expérimentés et ses partenaires historiques ont conjointement participé au développement de CAC. Lui permettant d’atteindre une part de marché de 11 % en 2020 tout en assurant une qualité de service en constante progression pour atteindre le niveau international requis.

SEAT jouit également d’une histoire palpitante : fondée en 1950, la marque commercialise sa première voiture en 1953 : le modèle 1400 avec une production de 5 véhicules par jour. En 1986 elle rejoint le groupe Volkswagen. Aujourd’hui, SEAT emploie plus de 15,000 professionnels, est présente dans 75 pays dans le monde et exporte plus que 80% de ses véhicules.

Pour son intégration au sein de la CAC, un plan produit étudié et adapté à la demande du client Marocain a été mise en place avec l’ambition de rendre accessible des versions suréquipées avec le meilleur rapport qualité prix. Aussi dans sa stratégie de reconquête du marché Marocain la marque travaille sur un plan de développement qui va commencer dès le mois d’Avril avec un appel à candidature pour s’assurer une représentation dans les plus grandes villes du royaume

Pour conclure, la CAC souhaite la bienvenue dans le groupe à ses nouveaux clients SEAT et s’engage à mettre en œuvre tout son savoir-faire pour répondre à leurs plus hautes exigences.