Sécurité hydrique: le Parlement arabe réitère son soutien à l’Egypte et au Soudan

Le Parlement arabe a réitéré, dimanche, son soutien à l’Egypte et le Soudan, assurant que la sécurité hydrique des deux pays fait partie intégrante de la sécurité nationale arabe.

Le Parlement arabe a salué, à l’issue de la première séance de la 2e session de la 3e législature, la déclaration issue du Conseil de sécurité de l’ONU le 15 septembre 2021 encourageant l’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan « à reprendre les négociations sous l’égide de l’Union africaine « pour finaliser rapidement » un accord sur le « Grand barrage éthiopien de la renaissance« .

Le Parlement arabe a renouvelé son appel à l’Éthiopie pour qu’elle ne prenne aucune mesure unilatérale qui nuirait aux intérêts hydriques de l’Égypte et du Soudan et compliquerait la crise, plaidant pour un engagement sérieux et une volonté politique sincère pour parvenir à un accord juridique sur les règles de remplissage et d’exploitation du barrage figurant dans la déclaration du Conseil de sécurité.

Le Parlement arabe est solidaire de l’Egypte et du Soudan qu’il soutient dans leurs efforts pour défendre leur sécurité hydrique et refuse toute atteinte à leurs droits juridiques et historiques et à leurs parts inaltérables des eaux du Nil.

L’Egypte, le Soudan et l’Ethiopie négocient depuis 2011 un accord sur le remplissage et l’exploitation du barrage de la renaissance éthiopien, qui se veut la plus grande source d’énergie hydroélectrique d’Afrique, avec une capacité de 6 500 mégawatts.

( Avec MAP )