Sécurité: la France veut se doter d’une loi “ambitieuse” à l’horizon 2022

La France ambitionne de se doter à l’horizon 2022 d’une loi “ambitieuse” de programmation de la sécurité intérieure, a souligné, lundi, le premier ministre Jean Castex, à l’occasion du lancement du “Beauvau de la sécurité”, concertation nationale consacrée à la réforme de la police et de la gendarmerie dans le pays.

Les consultations au sujet de ce projet, annoncé le 8 décembre dernier par le président Emmanuel Macron, avaient débuté le 25 janvier, par des réunions du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avec les organisations syndicales de la police nationale et les représentants de la gendarmerie.

Organisation des forces de l’ordre, simplification des procédures, relations avec l’autorité judiciaire figurent parmi les thèmes appelés à être abordés de même que la “relation entre les forces de l’ordre et la population, les relations avec les médias, la transparence qui renvoie notamment, mais pas seulement, aux opérations de maintien de l’ordre et aux conditions d’intervention”, a souligné M. Castex.

L'”immense majorité” des forces de sécurité “respecte” les lois de la République, a souligné le premier ministre, alors que les forces de l’ordre sont pointées du doigt pour des violences et des dépassements.

M. Castex a souligné que son gouvernement ne saurait “tolérer que des pratiques inadmissibles puissent venir entacher” l’action des forces de sécurité.

Plusieurs séances de travail seront organisées autour des thèmes évoqués par le ministre de l’Intérieur en commission des lois le 30 novembre 2020 à savoir formation (initiale et continue), encadrement, conditions matérielles, captation vidéo, contrôle interne (inspections), effectifs de maintien de l’ordre et lien police/population, avait indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Ces séances se dérouleront tous les 15 jours à partir de la fin janvier, et cela jusqu’au mois de mai, et réuniront des experts français et internationaux ainsi que des maires et des parlementaires.

Par ailleurs, toutes les semaines, le ministre se rendra dans les territoires pour échanger directement, sous la forme de grands débats, avec les policiers et les gendarmes, ainsi que des débats citoyens (jeunesse, maires, agriculteurs, etc.), selon le communiqué.

Ces travaux permettront de “dessiner des réponses de court terme mais également de poser les bases de la future loi de programmation de la sécurité intérieure pour 2022”, d’après le ministère.

Le président français avait décidé, le 8 décembre dernier, la tenue à partir de janvier de consultations sur une réforme de la police et de la gendarmerie, en pleine polémique sur les “violences policières”.

Avec ce “Beauvau de la sécurité”, du nom de la place où est situé le ministère de l’Intérieur, M. Macron entend améliorer les conditions d’exercice de la police et consolider le lien de confiance avec les citoyens.

