Sécurité nucléaire: L’AMSSNuR et l’UH1S scellent une convention de partenariat

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et l’Université Hassan 1er de Settat (UHS1) ont signé, récemment, une convention de partenariat portant sur la formation académique initiale des étudiants en la matière, la formation des formateurs, la veille scientifique et réglementaire et la coopération régionale et internationale.

La convention, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de formation théorique et pratique dans lesdits domaines, a été signée par le directeur général d’AMSSNuR, Khammar Mrabit, et la présidente de l’UHS1, Khadija Essafi, indique, lundi, un communiqué de l’Agence.

Elle a pour objet de définir le cadre de coopération relative à la contribution au développement des compétences et au renforcement des garanties au profit des étudiants et du corps enseignant de l’UH1S, notamment l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé et les autres établissements sous sa tutelle.

Outre les programmes de formation, les domaines de coopération stipulés dans la convention sont axés sur la conduite des travaux d’études et de recherches, ainsi que sur le développement de la culture de sûreté et de sécurité nucléaires et la sensibilisation du corps professoral aux engagements du Royaume du Maroc en matière de garanties nucléaires.

L’AMSSNuR avait présenté, à son Conseil d’Administration en novembre 2019, la stratégie de formation théorique et pratique dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques, recommandée par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA).

Cette stratégie vise à mettre en place les capacités humaines pour assurer sur le long terme un haut niveau de sûreté et de sécurité dans toutes les installations et pour toutes les activités utilisant des sources de rayonnements ionisants.

Dans sa démarche de mise en œuvre de cette stratégie, l’AMSSNuR a signé plusieurs accords de coopération avec les ministères et les autorités nationales concernés, ainsi qu’avec des Universités, dans le but de collaborer et de mener des actions communes dans le cadre de la formation théorique et pratique dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques.

En effet, ces accords visent le renforcement des compétences au niveau national dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques ainsi que la coopération en Afrique et ce, conformément aux orientations royales en matière de formation professionnelle et de développement des compétences dans tous les domaines socio-économiques.

( Avec MAP )