Sécurité régionale, anti terrorisme, protection préventive, la DGSN lance les travaux de la Brigade des artificiers à Marrakech

La Direction Générale de la Sûreté Nationale a donné le coup d’envoi pour le lancement des travaux à la Brigade Régionale des Artificiers de Marrakech, qui a été lancée dans le cadre de la création et de l’équipement de nouvelles structures sécuritaires visant à répondre opérationnellement aux défis de sécurité en générale et les menaces terroristes en particulier.

La création de cette équipe s’inscrit dans le cadre du renforcement des services décentralisés de la Sûreté Nationale, afin de faire face aux menaces présentées par les matières explosives en général, soit d’une manière proactive à travers la mise en place d’enquêtes et de suivis dans des lieux qui accueillent de grands événements sportifs, artistiques ou sociaux, ou bien en traitent de manière proactive les objets et matériaux suspects, ou en suivant les recherches et les enquêtes judiciaires pour analyser et inspecter les explosifs et engins explosifs.

Pour travailler avec ces nouvelles équipes, une attention particulière a été apportée à la création et à la qualification de hautes compétences professionnelles de la nouvelle génération de fonctionnaires de la DGSN. Ces compétences font l’objet de cours et de programmes de formation spécialisés et précis, tant au niveau national qu’international en exploitant les opportunités et les capacités offertes par les canaux de coopération en matière de sécurité, ainsi qu’à travers la mise à disposition en faveur de ses nouvelles équipes, de véhicules dotés de haute technologie, de robots et des moyens avancés pour surveiller et manipuler les explosifs à distance, et veiller à ce que tous les dangers et les menaces associés aux engins explosifs soient traités avec prudence.

La création de la brigade régionale d’artificiers à Marrakech s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des programmes structurels et opérationnels annoncés dans le cadre du programme annuel de projets programmés pour l’année 2021, qui comprend la création de six «Brigades Régionales des Artificiers» dans les villes de Rabat, Marrakech, Casablanca, Tanger, Agadir et Laâyoune. Ces équipes seront bientôt déployées au niveau national, dans le cadre de plans pratiques précis, visant à assurer une sécurité intégrée et efficace des services qui répondent aux besoins de la population.