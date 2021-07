Selon « Article 19. ma » le chef de la diplomatie israélienne en visite officielle au Maroc les 11 et 12 août

Notre confrère le site « Article 19 » s’est fendu ce mercredi 29 juillet d’un article où il annonce que le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, effectuera les 11 et 12 août prochain une visite officielle au Maroc, a rapporté mercredi le journal en ligne The Times of Israël.

Lors de cette visite, la première d’un chef de la diplomatie israélienne, Lapid procèdera à l’inauguration officielle de la mission diplomatique israélienne au Maroc, a précisé la même source, rappelant que cette annonce intervient quelques jours seulement après le lancement des vols commerciaux directs entre les deux pays et sept mois après la normalisation de leurs relations diplomatiques dans le cadre d’un accord négocié par les États-Unis. Une source diplomatique israélienne, citée par The Times of Israel, a indiqué dimanche que les liens avec le Maroc « se transformeront en relations diplomatiques à part entière ».

Plus tôt ce mois-ci, Yair Lapid a invité son homologue marocain, Nasser Bourita, à se rendre en Israël. « Après mon voyage au Maroc, le ministre Bourita visitera Israël pour y ouvrir les missions » marocaines, a déclaré Yair Lapid lors d’une réunion du groupe Yesh Atid à la Knesset la semaine dernière.

« Une priorité absolue » pour Israël »

Le journal rappelle que le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Alon Ushpiz, était au Maroc il y a trois semaines et a remis une invitation écrite de Lapid lors de sa rencontre avec Nasser Bourita. Dans cette lettre, Lapid a rappelé que le rétablissement des relations entre Israël et le Maroc était historique, soulignant sa volonté de faire progresser la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de la technologie, de la culture et du tourisme.

Lapid a également indiqué dans une communiqué que l’invitation montre que le rétablissement des relations diplomatiques directes entre les deux pays et entre leurs citoyens était « une priorité absolue » pour Israël.« Je remercie Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le leadership et l’inspiration qu’il a donnés au processus », a déclaré Lapid. Et d’ajouter: « Je suis impatient de renforcer les liens politiques entre Israël et le Maroc et de construire une coopération économique, technologique, culturelle et touristique entre les deux pays ».

« Le renouveau des liens entre Israël et le Maroc »

Cette déclaration intervenait après la visite d’Ushpiz au mausolée Mohammed V à Rabat où il a écrit dans le livre d’or en hébreu et en arabe: « Nous tenons à remercier les Rois du Maroc… pour leur amitié et leur soutien aux Juifs du Maroc à travers l’histoire, un héritage que perpétue Sa Majesté le roi Mohammed VI ». « La tradition de tolérance et de modération qui nous a été transmise ainsi qu’aux générations futures est une inspiration pour le renouveau des liens entre Israël et le Maroc », a-t-il ajouté.

Ce mois de juillet, rappelle The Times of Israel, a également été marqué par l’atterrissage d’un avion de l’armée de l’air marocaine à la base aérienne israélienne de Hatzor probablement pour participer à un exercice multinational de l’armée de l’air israélienne. (Article19.ma)