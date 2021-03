Sénégal/Centenaire de Mahtar Mbow : le Haut patronage de SM le Roi renseigne sur la stature de l’homme (ambassadeur)

Le Haut patronage que SM le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder à la célébration du centenaire de l’ancien Directeur général de l’UNESCO, Amadou Mahtar Mbow, renseigne sur la stature de cet homme et la haute estime dont il est tenu dans le Royaume, a souligné, samedi à Dakar, l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, M. Taleb Berrada.

Intervenant au cours de la cérémonie officielle de cette commémoration, M. Berrada a mis en évidence “les liens exceptionnels qui lient le Pr Mahtar Mbow au Royaume et qui se traduisent, a-t-il dit, par l’estime et la très haute sollicitude dont il a toujours été entouré par SM le Roi Mohammed VI et, avant, par son auguste père feu SM le Roi Hassan II”.

Le Haut patronage de SM le Roi et le soutien que le Souverain a apporté à cet évènement, y compris au projet de création de la Fondation Amadou Mahtar Mbow, “sont significatifs à plus d’un titre et nous renseignent sur la stature de cet homme et la haute estime dont il est tenu au Maroc”, a-t-il dit.

En plus d’être membre de l’Académie du Royaume, la ville millénaire de Fès, capitale spirituelle et culturelle du Royaume, qui abrite la plus ancienne université du monde, l’a adopté et en a fait l’un des siens, “l’un de ses plus illustres représentants et ambassadeurs”, a poursuivi le diplomate marocain.

Cette relation particulière avec le Maroc “n’est ni fortuite ni fruit d’un quelconque concours de circonstances, elle traduit cette relation séculaire et particulière que les peuples marocain et sénégalais ont su tisser ensemble et entretenir à travers des siècles”, a-t-il enchaîné, mettant en relief “le brassage multiforme culturel, cultuel et de sang, illustrant et donnant tout son sens à la formule consacrée de destin commun de nos deux pays et nos deux peuples”.

Citoyen du monde par excellence, le Pr Mahtar Mbow a incarné tout au long de son parcours et incarnera toujours l’image d’un continent dynamique et vigoureux qui revendique, sans complexe aucun, sa contribution à l’architecture et à la construction de l’humanisme universel, a ajouté M. Berrada. Le Sénégal a célébré, samedi au Musée des Civilisation noires à Dakar, le centenaire du Pr Amadou Mahtar Mbow, un évènement placé sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et du président sénégalais Macky Sall.

Le programme de la célébration, initiée également sous le patronage des chefs d’Etat guinéen, Alpha Condé, nigerien, Mahamadou Issoufou et burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, s’est déroulée au Musée des civilisations noires à Dakar, comporte le vernissage d’une exposition et l’organisation d’un colloque sur la vie et l’oeuvre de Mahtar Mbow.

Né le 20 mars 1921 à Dakar, Amadou Mahtar Mbow a été ministre de l’Éducation nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports au Sénégal. M. Mahtar Mbow qui a occupé, pendant 13 ans (1974-1987), les fonctions de directeur général de l’UNESCO, a également été chargé de hautes fonctions dans son pays le Sénégal, dont la présidence de la Commission nationale de réforme des institutions.

