Volvo : Sept choses qu’il faut connaître sur la technologie Plug in Hybrid

Volvo Cars a été le premier constructeur automobile à généraliser, à partir de 2019, la technologie Plug in Hybrid à l’ensemble de ses véhicules (tous disponibles au Maroc auprès des points de vente Scandinavian Auto Maroc). A l’horizon 2025, le constructeur suédois nourrit l’ambition selon laquelle 50% des véhicules qui sortiront de ses chaînes de production seront hybrides. Mais comment fonctionne donc la technologie Plug in Hybrid de Volvo ? 7 points importants à connaître :

1- Une voiture, deux moteurs

La technologie «plug-in hybrid» ou «PHEV» de Volvo fait appel à deux moteurs différents : un thermique essence et un électrique. Les voitures hybrides rechargeables de Volvo disposent d’un très puissant moteur électrique, en plus d’une batterie de très haute capacité et d’une prise de recharge externe. De telles caractéristiques permettent aux voitures PHEV de Volvo de rouler à des vitesses élevées sur de plus grandes distances en mode 100% électrique. Le principal avantage d’un modèle hybride rechargeable est que le moteur essence peut prendre le relais à tout moment entre les charges, de manière à ce que l’autonomie ne soit jamais un problème.

2- Plusieurs modes de conduite

Les modèles hybrides rechargeables de Volvo proposent plusieurs modes de conduite en fonction des situations : ainsi, les conducteurs pourront opter pour une conduite pleine puissance via le mode Power. Ils pourront également préférer une conduite 100% électrique via le mode Pure ou bien choisir de tester le subtil équilibre entre les deux blocs moteurs grâce au mode Hybrid. La plupart des voitures hybrides rechargeables de Volvo disposent également du mode AWD à 4 Roues motrices qui permet d’optimiser de manière importante la stabilité du véhicule sur des routes tortueuses.

3- Une autonomie de batterie renforcée

Sur ses modèles hybrides rechargeables, Volvo utilise des batteries Lithium-ion. Fiable et puissante, la batterie est conçue pour durer aussi longtemps que le véhicule. Après chaque recharge, elle offre une autonomie de 40 à 50 km (selon le modèle) en mode tout électrique et se recharge facilement chez soi ou sur une borne dédiée. Elle se recharge aussi en roulant, à chaque fois que vous freinez ou ralentissez. Bien entendu, l’autonomie varie en fonction du modèle, du style de conduite, de la topographie et des conditions de circulation. Dans des conditions normales de conduite, pour le T5 hybride, la capacité de la batterie est de 10.6 KWH avec une autonomie de 35 km en mode pure électrique, pour le T8 Hybride la capacité de la batterie est de 11.7 KWH avec une autonomie de 45km en mode pure électrique.

4- Faibles émissions de gaz d’échappement et consommation réduite

Rouler en hybride Volvo c’est être un grand ami de la nature. L’hybridation permet de réduire les émissions locales de gaz à effet de serre, proportionnelles à la consommation de carburant qui, sur les véhicules Volvo Plug in Hybrid, est extrêmement réduite. Le moteur électrique supplémentaire permet de soutenir efficacement le moteur à combustion en réduisant les émissions de gaz d’échappement. En mode 100% électrique, il sera question même de produire zéro émission. De nombreuses nuisances urbaines, dues en bonne partie à la circulation routière, peuvent également être fortement atténuées par l’utilisation de véhicules hybrides, notamment dans les villes.

5. Une plus grande fiabilité

Lorsque l’on parle de voiture hybride, la fiabilité concerne les éléments suivants: le moteur thermique, le moteur électrique, et la batterie. Pour le moteur thermique, le savoir-faire a atteint un niveau très élevé de conception et fabrication: si ce moteur est utilisé et entretenu convenablement, alors il peut facilement dépasser les 300 000 km. Concernant le moteur électrique qui sert à suppléer au moteur thermique en cas de besoin, sa fiabilité n’est pas à remettre en cause. Pour ce qui est de la batterie lithium ion (que nous utilisons déjà sur nos smartphones et pc portables), le système de diagnostic électronique permet de repérer tout type de panne et de ne changer que l’élément défectueux au lieu de changer toute la batterie, ce qui réduit considérablement les coûts de réparation.

6- Un système de recharge simple et intuitif

Les véhicules Recharge Plug-in hybrid de Volvo ont été conçus pour répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs moyens. Une simple prise de courant 220V permet de recharger la batterie du Plug-in Hybrid Volvo. La plupart des gens rechargent leur voiture chez eux, la nuit, grâce à une simple prise de courant 220V dans leur place de stationnement ou dans leur garage. D’autres ont la possibilité de recharger leur voiture sur leur lieu de travail.

Il est également possible d’utiliser les bornes de recharge publiques qui sont de plus en plus faciles à trouver. Le temps de recharge dépend en grande partie de la source d’alimentation et de son ampérage. Chaque modèle électrifié Volvo Recharge Plug-In hybrid est livré avec un câble de charge standard répondant aux exigences de sécurité électrique. Disponible en différentes variantes (6A, 8A ou 10A selon le marché), ce câble de 7 m permet une recharge jusqu’à 1,4 – 2,3 kW via une prise secteur.

7. Une conduite extraordinairement souple

Les voitures hybrides de Volvo sont conçues pour rouler au maximum en électrique et ainsi offrir des déplacements plus silencieux et des reprises ultra puissantes. La technologie Plug in Hybrid de Volvo permet des accélérations plus franches et des manœuvres assouplies pour un confort de conduite maximal. Les voitures Plug in Hybrid de Volvo disposent également d’une boîte automatique qui gère intelligemment les vitesses, ainsi que d’un système d’alternance des modes de tractions qui permet de rester concentré sur la route. La ville sera un terrain de jeu optimal pour votre Volvo hybride. En effet, les conditions de circulations urbaines sont telles que la Volvo hybride sera en permanence dans son élément et permettra de rouler tout en électrique 80% du temps.