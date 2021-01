Serbie : Inauguration d’un tronçon du gazoduc russe Turkstream

Le président serbe Aleksandar Vucic a inauguré vendredi un tronçon du gazoduc russe Turkstream qui traverse son pays.

Lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Gospodjinci, dans le nord de la Serbie, Aleksandar Vucic a salué l’ouverture du gazoduc comme étant une “clef du développement futur de la Serbie” qui devrait permettre la “stabilité et la sécurité énergétique” du pays.

Ce tronçon de plus de 400 kilomètres de long, qui s’étend de Zajecar en Serbie orientale à Horgos à la frontière hongroise, fait partie du grand gazoduc TurkStream en cours de construction qui fournit du gaz naturel russe à la Turquie et à l’Europe centrale.

TurkStream est un projet phare de la Turquie et de la Russie visant à acheminer le gaz russe via la mer Noire.

Le patron du géant gazier russe Gazprom, Alexei Miller, a souligné dans un communiqué que six pays européens recevaient désormais du gaz russe via Turkstream à savoir la Bosnie, la Bulgarie, la Grèce, la Macédoine du Nord, la Roumanie et la Serbie.

Avec MAP