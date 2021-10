Série d’entretiens à Libreville du directeur général de l’ICESCO

Le président gabonais, M. Ali Bongo Ondimba, a reçu, mercredi à Libreville, le directeur général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), M. Salem Ben Mohamed El Malek, en visite officielle au Gabon, au cours de laquelle il a eu également des entretiens avec des responsables de ce pays.

Cette rencontre avait pour but de développer des axes de coopération entre le Gabon et l’ICESCO, notamment dans le cadre de la bataille menée par le pays en vue de la valorisation de la femme, a indiqué la Présidence gabonaise.

A cette occasion, le président gabonais s’est félicité de la visite du DG de l’ICESCO à Libreville et salué les efforts de l’Organisation visant à établir une coopération fructueuse avec le Gabon dans ses domaines de compétence, à la lumière du développement et de modernisation qu’elle connait, a souligné, pour sa part, l’Organisation sur son site officiel.

De même, ajoute l’ICESCO, M. Bongo a été informé des domaines de coopération entre les deux parties, qui ont été examinés par le DG de l’organisation, lors de ses entretiens avec la première ministre et nombre de ministres gabonais, ainsi que des programmes destinés aux jeunes, aux filles et aux catégories vulnérables. Pour sa part, M. El Malek a passé en revue les principaux programmes et activités mis en œuvre par l’Organisation dans le cadre de sa vision et nouvelle stratégie d’action, qui reposent sur davantage de communication avec les États membres afin d’identifier leurs priorités et besoins, et concevoir des programmes et plans d’application appropriés. Il a, également, souligné que l’ICESCO avait lancé et mis en œuvre nombre d’initiatives et de programmes pour aider ses États membres à surmonter les répercussions négatives de la pandémie de Covid19, surtout dans les pays africains, auxquels l’Organisation attache une attention particulière.

Aussi a-t-il été procédé à l’examen de nombreuses propositions de coopération, notamment la tenue de la Conférence des premières dames des États membres sur l’égalité des genres et l’autonomisation de la femme, en coopération entre l’ICESCO, le ministère gabonais des Affaires sociales et la Fondation Sylvia Bongo.

De nombreuses initiatives ont également été traitées, à savoir la création d’un Centre pour l’enseignement de la langue arabe au Gabon, et la mise en œuvre d’un programme de formation des Imams gabonais en coopération avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et des partenaires de l’ICESCO, en particulier la Ligue islamique mondiale (LIM) et la Rabita Mohammadia des Oulémas.

Lors de son séjour, M. El Malek s’est entretenu avec M. Guy Patrick Obiang Ndong, ministre gabonais de la Santé afin d’examiner les perspectives de coopération entre l’ICESCO et le Gabon en matière de recherche scientifique et de soutien aux projets au profit des médecins et chercheurs dans les domaines social et de la santé.

Lors de cette entrevue, nombre de points ont été convenus, à savoir la tenue par l’ICESCO de caravanes médicales et éducatives au Gabon, et l’octroi de bourses d’études dans le domaine social et sanitaire aux chercheurs gabonais. Il a également été convenu de coopérer en matière de développement de la recherche scientifique et d’intégration de l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé, et d’y former des médecins gabonais à travers des sessions visant à faire connaître l’intelligence artificielle, ses domaines d’action, les applications et les technologies qui en relèvent ainsi que les défis et enjeux y afférents, selon la même source.

Lors de son séjour à Libreville, le DG de l’ICESO a également rencontré Mme Nicole Jeanine Lydie Roboty, ministre de l’Économie de la République gabonaise, pour examiner les moyens de développer la coopération entre l’ICESCO et le Gabon en matière d’appui et de financement des projets détenus par les jeunes et femmes entrepreneurs, le but étant de contribuer à la réalisation du développement économique et social. Au cours de ces entretiens, M. El Malek a salué le développement que connait la République du Gabon ainsi que les efforts du ministère dans la réussite des politiques de développement, soulignant que l’ICESCO accorde la priorité aux États membres africains, que ce soit dans la mise en œuvre des projets et programmes dont ils ont besoin ou en termes de leur représentation par des experts et directeurs au sein de l’équipe de travail de l’Organisation.

M. El Malek s’est en outre entretenu avec M. Patrick Mouguiama Daouda, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Transfert de Technologies et de l’Éducation nationale, président de la Commission nationale gabonaise pour l’éducation, les sciences et la culture. Les deux responsables ont discuté des résultats des rencontres bilatérales de haut niveau que le DG de l’ICESCO a eues avec de hauts responsables gabonais lors de cette visite.

Les deux parties ont également examiné les mécanismes de mise en œuvre des programmes et activités de partenariat convenus, à travers la coopération et la coordination entre l’ICESCO et la Commission nationale gabonaise pour l’éducation, les sciences et la culture. À cet égard, le ministre a souligné la pleine disponibilité de la Commission, en tant que point de contact officiel, à assurer le suivi de cette question.

De même, M. El Malek et M. Michel Menga M’Essone, ministre de la Culture et des Arts en République du Gabon, ont examiné les moyens de développer la coopération entre l’ICESCO et la Gabon en matière de culture et de patrimoine, ajoute l’organisation.

( Avec MAP )