Session d’information ADD au profit des start-ups du Technopark

Dans le cadre de la promotion de ses réalisations destinées à l’écosystème Startups du Maroc, l’Agence de Développement du Digital (ADD) a organisé, en collaboration avec le Technopark le Mercredi 10 Février 2021 à Casablanca, une session d’information hybride à destination des start-ups. L’Office des Changes a également pris part à cette session d’information, notamment sur le volet concernant les opérations de Change pour les start-ups.

Cette rencontre était l’occasion de présenter le rôle de l’ADD et ses services au profit de l’Ecosystème national des start-ups, notamment :

Le label “JEI” Jeune Entreprise Innovante qui permet à l’entreprise de bénéficier d’une carte de paiement internationale permettant de réaliser les opérations d’achat en devises avec un plafond de 500 000 DH par année civile. Depuis son lancement, plus de 167 entreprises ont été labélisées JEI toutes catégories confondues ;

L’Office des Changes a pu informer les start-ups sur les différentes opérations en matière de Change dont peuvent bénéficier les entreprises ne pouvant bénéficier du label, dans le cadre du droit commun géré exclusivement par l’Office des Changes.

La présentation de l’étude réalisée en amont sur l’Ecosystème des start-ups au Maroc: Il s’agit de présenter le travail de co-construction avec les start-ups et les acteurs de l’Ecosystème (Technopark, CCG, CGEM, APEBI, MEF, incubateurs et structures d’accompagnement, Grands Donneurs d’ordre,…) pour aboutir à la plateforme ma. La plateforme StartupHubMaroc qui vise à répondre, de manière progressive, aux doléances exprimées par les start-ups marocaines. Par ailleurs, elle vise à valoriser et à augmenter la visibilité de l’ensemble des initiatives portées par les acteurs de l’Ecosystème, telles que l’accès aux mesures d’accompagnement et d’appui proposés par les institutions des secteurs publics, privés et associatifs.

Une session Q/R entre les intervenants et les participants et des échanges en fin de session, ont permis d’apporter les informations complémentaires sur le processus de labellisation et de référencement et les travaux en cours en synergie avec les acteurs de l’Ecosystème.

Cet évènement a connu la participation de 17 startups en présentiel et 14 en virtuel.

Liens utiles :

Plateforme Labélisation des Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) Plateforme StartupHubMaroc